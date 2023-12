Ci sono anche Milano e Roma tra le città più care al mondo del 2023 secondo l'Economist

A poche ore dalla pubblicazione della classifica delle migliori province d’Italia de Il Sole 24 Ore, l’Economist ha diffuso il suo “Worldwide Cost of Living 2023”, l’annuale indagine in cui vengono confrontati i prezzi di oltre 200 beni e servizi in 173 grandi città del mondo.

L’indagine, si legge nel documento, è stata condotta tra il 14 Agosto e l’11 Settembre 2023 e mostra come i prezzi siano aumentati in media del 7,4% nelle valute locali. L’Economist osserva che c’è stata una frenata negli aumenti rispetto allo scorso anno, quando rispetto al 2021 i prezzi medi erano aumentati dell’8,1%.

Singapore si conferma la città più costosa del mondo per la nona volta in undici anni, e si colloca allo stesso livello di Zurigo (Svizzera) che torna al vertice dopo tre anni. New York, che lo scorso anno era arrivata prima, è scesa al terzo posto, alla pari con Ginevra (Svizzera), mentre la città più economica del mondo resta Damasco (Siria).

Le categorie prese ad esame includono i prezzi dei servizi pubblici, che sono aumentati più lentamente nell’ultimo anno, ma anche i prezzi dei generi alimentari (che sono saliti in maniera marcata).

L’Economist osserva che l’Europa Occidentale porta nella top ten ben quattro città più costose per “colpa” dell’inflazione legata ai generi alimentari, dell’abbigliamento e della cura personale, ma anche delle varie valute nella regione. Oltre a Ginevra e Zurigo, infatti, nelle prime dieci posizioni troviamo Parigi (settimo posto) e Copenaghen (ottava).

Come se la sono cavate le italiane? Non malissimo: Milano si conferma la città più cara del nostro paese, ed è presente al 22esimo posto, mentre la capitale Roma è solo cinquantesima.