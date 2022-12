Un giorno al Milano Premier Padel P1 con CUPRA: si va avanti fino all'11 dicembre

CUPRA ha siglato una nuova collaborazione eccellente: il giovane brand automotive sarà partner del Milano Premier Padel fino al 2024 - e si inizia già in questo 2022 con il Milano Premier Padel P1.

Dal 5 all'11 dicembre potrete assistere al torneo presso l'Allianz Cloud di Milano, dove troverete in esposizione anche diversi veicoli a marchio CUPRA - fuori e dentro la struttura. Quattro i modelli in mostra: una CUPRA Born, la nuova CUPRA Formentor VZ5 Taiga Grey proprio all'ingresso dell'Allianz Cloud (proviamo la Formentor VZ5 Taiga Grey a 5 cilindri), un'altra Formentor situata proprio accanto al terreno di gioco e una CUPRA Leon.

Non è la prima volta che CUPRA si lega al mondo del padel, è dal 2019 che il marchio catalano sostiene le principali competizioni (il successo di CUPRA dalla strada ai campi di padel), inoltre vanta 7 tra i più forti giocatori di padel del mondo grazie alla sua CUPRA Tribe. A inizio 2021 Paula Josemaría, Federico Chingotto e Juan Tello si sono aggiunti al team già formato da Fernando Belasteguín, Ariadna Sánchez e Alejandro Galán, colui che è considerato il "numero uno" al mondo. Per seguirli siamo anche stati a Roma per seguire il gran finale del CUPRA Padel Tour 2022.

Tornando al Milano Premier Padel P1, in programma dal 5 all'11 dicembre, i CUPRA Ambassador Galán, Belasteguín, Chingotto e Tello si sfideranno in un entusiasmante torneo che divertirà il pubblico di Milano. Giocatori e manager avranno a disposizione 30 auto CUPRA per tutta la durata dell'evento, se invece volete toccare con mano una vettura catalana potete sempre recarvi al CUPRA Garage di Corso Como - oppure acquistare subito un biglietto per l'Allianz Cluod.