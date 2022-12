A Milano c'è un museo dedicato ai sognatori: il Natale arriva al Museum of Dreamers

A Milano, più precisamente in Piazza Cesare Beccaria, si può ammirare un museo interamente dedicato ai sognatori e agli spiriti liberi: si chiama Museum of Dreamers e il grande successo ottenuto finora ha permesso di estendere l’apertura dell’esposizione fino al 27 marzo 2023. E c’è anche una sorpresa dedicata al Natale...

Già 50.000 visitatori hanno potuto divertirsi e fotografare le 15 installazioni presenti all’interno della mostra. Fra queste spiccano senza dubbio delle altalene sospese nel cielo, una piscina di palline pastello, un tunnel di fiori e molto altro. L’idea è nata dalle fondatrici di Postology, ovvero le designer Elena e Giulia Sella, e ha già raggiunto 6 milioni di account online, ottenuto più di 30.000 condivisioni social e vanta una community attiva di oltre 40.000 follower.

Ora il Museum of Dreamers si arricchisce anche di una nuova opera dedicata al Natale chiamata Christmas Dream , che ha l’obiettivo di unire intrattenimento e condivisione regalando un momento magico ai visitatori di ogni età.

Come anticipavamo in apertura, Museum of Dreamers rimarrà a disposizione dei visitatori fino al 27 marzo 2023, i biglietti si possono acquistare su TicketOne a un prezzo intero di 18 euro, 21 euro nei giorni festivi e nei weekend. Sono previste diverse riduzioni che trovate sul sito TicketOne oppure sul sito ufficiale di Museum of Dreamers. Per saperne di più vi suggeriamo anche i canali Instagram e TikTok dell’esposizione.