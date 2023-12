Milano capitale italiana di Tinder: svelato lo Year in Swipe 2023

Se Google ieri ha svelato i trend per le ricerche del 2023, anche Tinder ha annunciato lo Year in Swipe 2023, che è a tutti gli effetti un resoconto su quelle che sono state le tendenze di questo anno che si sta per concludere sulla piattaforma di dating.

La capitale italiana in termini d’incontri degli utenti Tinder è Milano, per il secondo anno consecutivo: evidentemente i ragazzi e ragazze dopo essersi messaggiati sull’app preferiscono incontrarsi dal vivo per un giro al Duomo, un aperitivo sui Navigli o una passeggiata in Galleria. Segue a ruota la capitale Roma, mentre chiude il podio Firenze.

Tinder sottolinea come l’anno sia stato caratterizzato nel complesso da un mood positivo ed ottimista, ed i single nel 2023 hanno abbracciato la “main character energy” diventando i veri protagonisti della loro storia, abbandonando l’idea di dover per forza ottenere il tanto agognato “e vissero felici e contenti”, favorendo appuntamento nei quali fare nuove esperienze e creare ricordi per arricchire il loro bagaglio personale.

Le due tendenze principali in termini di dating sono state le seguenti:

Il Dating "Not Attached To an Outcome" (N.A.T.O) , come suggerisce il nome stesso,si riferisce all’attitudine dei single a essere meno preoccupati dell'esito di una relazione e più interessati a godersi la conoscenza dell’altra persona.

L’emoji più utilizzata è stata 🔛 , che è stata inserita nelle bio per segnalare apertura ed ottimismo. I single hanno anche voluto correre più rischi e mantenere vivo l’ottimismo sui potenziali match, senza farsi scoraggiare da eventuali piccoli imprevisti o cambi di programma, mentre il 51% dei singoli intervistati si è dimostrato aperto a scoprire nuovi modi per incastrare gli appuntamenti con gli impegni quotidiani. Il vero superpotere di questo 2023 è stato il girl power, come dimostrato dalle classifiche di Spotify che hanno incoronato Taylor Swift e “Flowers” di Miley Cyrus che è stata la quarta canzone più popolare tra quelle aggiunte ai profili.

Gli Interessi Più Popolari

Film Horror Hip Hop Tennis Voguing Portare a spasso il cane

Le Info Più Menzionate nei Profili

Cosa Cerco su Tinder Segno Zodiacale Altezza Animali Quanto spesso fumi

I Caratteri Più Apprezzati

Estroversə Caoticə Introversə Amante dell’ordine Anima della Festa

Gli Interessi più Attraenti

Otaku (termine giapponese per i fan di anime o manga) Cheerleading Pilates Biryani Alleatə LGBTQ+

Top Artisti su Spotify in Italia

The Weeknd Travis Scott Lazza Tedua SZA

Top Canzoni su Spotify in Italia

Paint the Town Red - Doja Cat Cenere - Lazza Ella Baila Sola - Eslabon Armado, Peso Pluma Fukumean - Gunna I Know - Travis Scott

Top Stili di Comunicazione

Meglio dal Vivo Amo i Messaggi Sto Ore al Telefono Non So Messaggiare Fan delle Videochiamate

I Love Language Più Amati

Tempo di Qualità Insieme Contatto Fisico Gesti Significativi Molti Complimenti Tanti Regali

“È davvero entusiasmante scoprire, grazie ai dati di Tinder, che il 69% della Gen Z vuole sfidare le norme convenzionali in materia di appuntamenti e relazioni3. Quest'anno, in particolare, abbiamo assistito ad un cambiamento radicale nell’importanza che si dà al percorso rispetto al risultato. Questa nuova generazione di dater ci sta mostrando cosa significa uscire con una persona per merito delle sue potenzialità, liberandosi delle tradizionali aspettative e permettendosi di scrivere le proprie storie di valore, in prima persona", ha dichiarato Melissa Hobley, Chief Marketing Officer di Tinder.