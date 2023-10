A Milano arriva Linfa: è il primo ristorante 100% gluten-free e vegetale d'Italia

Mentre la cucina ebraica ritorna in auge in America, anche nel settore italiano della ristorazione sembrano essere ripresi i tentativi di innovazione. Nello specifico, a Milano ha aperto il primo ristorante 100% Gluten-Free d'Italia, gestito da un imprenditore davvero giovanissimo.

Stiamo parlando del concept restaurant Linfa Eat Green, che ha aperto i battenti in Via Bergognone 24, a Milano, a fine settembre. Al momento, il "Linfa" è il primo ristorante italiano 100% vegetale e gluten-free, garantendo così la massima inclusione possibile della clientela e abbattendo al contempo l'impatto ecologico delle pietanze proposte dal menù.



L'idea del locale, riporta l'ANSA, arriva dal giovane imprenditore Edoardo Valsecchi, classe 1991. L'idea di "Linfa", ha spiegato Valsecchi, è nata nel 2021, "in uno dei momenti di maggiore difficoltà per l'Italia e per il mondo intero. In momento come questo scaturisce la volontà di creare qualcosa che prima non esisteva".



Per la verità, Valsecchi non è certo l'ultimo imprenditore del settore della ristorazione milanese. Al contrario, in primavera è stato inaugurato il suo primo sushi bar a base vegetale e cruelty-free, che propone un tipo di cucina mai visto prima nel Bel Paese. Linfa Eat Green, insomma, rappresenta una continuazione sulla stessa falsariga del precedente locale, che sembra dunque aver raccolto un ottimo successo di pubblico.



Ai fornelli di Linfa abbiamo Antonio Alderuccio, executive chef del ristorante di Valsecchi. Alderuccio, fresco del titolo di "miglior pastaio del Regno Unito", è un cuoco specializzato nel cibo plant-based e gluten-free: la sua professionalità e la sua cucina, dunque, sembrano sposarsi alla perfezione con l'obiettivo del ristorante milanese. La proposta di Linfa, comunque, sarà caratterizzata da un'elevata stagionalità e, al contempo, dal connubio tra tradizione e inclusività in ogni piatto.