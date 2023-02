A Milano apre la mostra Baci nel giorno di San Valentino

Il 14 febbraio è il giorno di San Valentino, la festa degli innamorati per eccellenza, quale occasione migliore dunque per inaugurare una mostra intitolata Baci?

Severino Salvemini, in collaborazione con MINI Italia, è pronto a inaugurare a Milano, presso la Galleria Nuages di Via del Lauro 10, la sua nuova mostra Baci, a disposizione del pubblico dal 14 febbraio al 18 marzo 2023.

Economista e professore emerito all’Università Bocconi di Milano, Severino Salvemini ha insegnato in atenei italiani e stranieri e scritto numerosi volumi in materia di organizzazione aziendale e di imprese culturali. Il suo lato più sensibile fuoresce sicuramente con questa grande collezione di acquarelli in mostra alla Galleria Nuages, la cui parte più rappresentativa si può trovare all’interno del libro-catalogo Baci, edito da Nuages.

Attraverso l’arte, Salvemini vuole regalare al pubblico l’eternizzazione del bacio, in ogni sua forma. In questo modo diventa immortale, un mezzo per ritrovare la memoria perduta della nostra anima sociale più bella, parafrasando Vera Slepoj che ha curato la prefazione del volume (potete acquistare il libro Baci di Severino Salvemini). La collaborazione di MINI Italia invece trasforma il bacio nel simbolo del BIG LOVE che l'azienda diffonde e condivide con la propria community - anche attraverso le ultime campagne di comunicazione. Il BIG LOVE di MINI mette in contatto le persone e crea un potente senso di appartenenza. Se vi è impossibile visitare la mostra a Milano potete visualizzare virtualmente gli acquarelli sul sito ufficiale della Galleria Nuages.