Il Milan presenta la maglia home 2023/24: le strisce si rinnovano

A poche settimane dalla presentazione della maglia home 23/24 della Juventus, anche il Milan ha tolto il velo dal kit home che sfoggerà durante la prossima stagione e che debutterà contro il Verona nell’ultima giornata del campionato di Serie A.

Manca il tricolore, passato sul kit del Napoli, ma la maglia - già in vendita sullo store ufficiale del Milan e su quello di Puma - è densa di richiami alla città di Milano. Le strisce, che la squadra condivide con Juventus ed Inter nel campionato italiano, si trasformano in una nuova grafica che celebra la città, la squadra ed il ruolo nella comunità.



Puma spiega che “quando si indossa questa maglia, l’unica strada è quella del futuro. Questa è la strada del Milan”. In molti potrebbero leggerlo come un avvicinamento a quelle che sono le prossime mosse che la società intende fare per la costruzione di uno stadio proprietario, di cui si parla da tempo.



A livello di materiali, le maglie Authentic (che hanno un prezzo di 140 Euro escluse le personalizzazioni e patch) sono realizzate in UltraWave. Confortevole, ultraleggero, innovativo e performante, è stato ideato per offrire movimenti ancora più scattanti. I materiali DRYCELL contribuiscono al mantenimento della pelle asciutta durante l’attività sportiva.