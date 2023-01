Milan ed Off White danno il via al 2023 con la nuova collezione di divise pre-partita

Dopo la prima collaborazione della scorsa stagione, AC Milan ed Off White hanno presentato, in occasione della sfida contro la Roma, la nuova collezione per l’anno solare 2023.

I Campioni d’Italia hanno sfoggiato le nuove divise prepartita disegnate dal marchio del compianto Virgil Abloh. Si tratta di un’evoluzione rispetto a quelle dello scorso anno, che integrano gli iconici dettagli di Off-White.

La giacca doppiopetto, indossata da Sandro Tonali, è in un sobrio nero, con toppa rossa sulla manica che riprende la campagna “Wear Your Heart on Your Sleeve” del Milan lanciata nello scorso anno.



Sulla parte posteriore troviamo una reinterpretazione in scala di grigi delle strisce che compongono la maglia del Milan: come ogni kit da gara è presente il numero di gioco stampato su due strisce verticali.

La collezione è completata da un nuovo zaino ed una maglietta rossa a maniche lunghe a collo alto (per affrontare le fredde serate milanesi, dove l’umidità la fa da padrona) con fori per i pollici che tiene calda anche le mani.



Off White segue le orme di altre grandi maison che stanno collaborando con club di calcio: Dior ad esempio ha mostrato la nuova collezione per il Paris Saint Germain di Lionel Messi, mentre Balenciaga ha vestito lo Stade De Rennes.