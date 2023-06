I successi del Milan di Berlusconi: da Van Basten-Rijkaard-Gullit a Kakà-Shevchenko

La morte di Berlusconi coincide anche con la perdita di un grande protagonista della vita calcistica del nostro paese. Presidente prima del Milan e poi del Monza, ha collezionato una serie di record importantissimi in oltre 30 anni in cui è stato proprietario della squadra milanese.

Acquistato il 20 Febbraio del 1986, il Milan con Berlusconi è diventato la squadra più titolata del Mondo e grazie ad una serie di intuizioni ha regalato ai tifosi una serie di successi difficilmente ripetibili, grazie a campioni che sono passati alla storia del calcio ed allenatori che tale storia hanno contribuito a cambiarla.

Non si può non partire dalla prima storica intuizione: Arrigo Sacchi che porterà a casa uno scudetto, due Champions League, due Coppe Intercontinentali e due Supercoppe Europee.

A cementare lo status del Milan come potenza europea e non ci pensa anche Adriano Galliani, il Condor per i tifosi, che in qualità di amministratore delegato contribuisce a creare squadre e portare sotto il Duomo campioni del calibro di Marco Van Basten, che ha militato dal 1987 al 1995 nel Milan vincendo tre Palloni D’Oro, tre Champions League, tre Supercoppa Uefa, due Coppe Intercontinentali e quattro Campionati, ma anche Frank Rijkaard e Ruud Gullit.

Il simbolo assoluto del Milan di Berlusconi però non può che essere Paolo Maldini, bandiera e leggenda assoluta del club con cui ha collezionato 647 presenze ma anche un palmarès difficilmente raggiungibile: sette scudetti, cinque supercoppe italiane, una Coppa Italia, cinque Champions League, cinque Supercoppa UEFA, due Coppe Intercontinentali ed un Campionato del Mondo per Club.

Anche nell’ultimo periodo di presidenza, il Milan di Berlusconi è stato competitivo grazie a Andrij Ševčenko, Ricardo Kakà, Manuel Rui Costa, Zlatan Ibrahimovic, Ronaldo, Ronaldinho, Andrea Pirlo e Clarence Seedorf.

Complessivamente Berlusconi ha collezionato 29 titoli in 31 anni di presidenza al Milan, al pari di Santiago Bernabeu.