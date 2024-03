Mike Tyson, è ufficiale: torna sul ring a 57 anni, ma chi è lo sfidante?

Mentre la vita di Mike Tyson viene raccontata su Disney+ con la controversa miniserie "Mike", il pugile-icona degli anni Ottanta e Novanta è pronto a tornare un'ultima volta sul ring, all'età di ben 57 anni, per uno scontro contro una stella nascente del pugilato. Ma chi sarà il suo avversario?

Se speravate in un pugile professionista o in un atleta con un palmarès di tutto rispetto, purtroppo, abbiamo una brutta notizia per voi: Mike Tyson affronterà Jake Paul, uno dei 10 YouTuber più pagati al mondo prima della pandemia da Covid-19, che, negli ultimi anni, ha deciso di dedicarsi al pugilato. In realtà, l'"ascesa" di Paul nel mondo dei pesi massimi è avvenuta per gioco, proprio a partire dai suoi video su YouTube: solo di recente, l'influencer ha deciso di fare della boxe il suo lavoro, o quantomeno la sua professione principale.

Lo scontro tra Mike Tyson e Jake Paul, dunque, vedrà il campione dei pesi massimi tornare sul ring all'età di 57 anni, un evento più unico che raro per questo sport. La sfida a Tyson è stata lanciata da Jake Paul sui social nelle scorse settimane, e ora sembra essere stata raccolta dall'ex-atleta. Con un post su Instagram, infatti, Paul ha annunciato che sfiderà Mike Tyson il 21 luglio, nel più grande stato della NFL degli Stati Uniti, l'AT&T Stadium di Arlington, in Texas.

Non solo: per chi non potrà essere presente all'evento dal vivo - un match epocale per gli appassionati di pugilato - quest'ultimo verrà trasmesso in streaming da Netflix, che si è aggiudicata i diritti per la live dell'incontro. Non è chiaro però se lo scontro verrà trasmesso in diretta in tutto il mondo o se invece la programmazione live sarà limitata solo agli Stati Uniti d'America. Sicuramente, però, avremo più informazioni a riguardo con l'avvicinarsi della data del 21 luglio.

In ogni caso, sembra che Jake Paul stia prendendo molto seriamente la lotta con l'ex-campione mondiale dei pesi massimi: "questa sarà la battaglia della mia vita", ha spiegato lo YouTuber, aggiungendo che "il mio obiettivo è quello di diventare campione del mondo di boxe". Non ci sono ancora dei commenti ufficiali da parte di Tyson, che però è già comparso in un paio di video promozionali dell'incontro.