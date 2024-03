Mike Tyson fa paura in palestra nonostante l'età: Jake Paul è avvisato

È ormai ufficiale da qualche settimana che Mike Tyson tornerà sul ring per sfidare Jake Paul, uno dei 10 youtuber più pagati al mondo, in un incontro che si preannuncia davvero molto interessante. La leggenda del boxe, nonostante i 57 anni, però si è mostrato in grande spolvero in un video pubblicato sul proprio account ufficiale Instagram.

Come si può vedere dalla clip, dove Tyson esegue una sessione di sparring insieme al suo trainer. La preparazione in vista del match, che è in programma il prossimo 20 Luglio all’AT&T Stadium di Arlington, in Texas, è già iniziata ed entrambi gli sfidanti non sembrano volersi concedere al solo show ed hype che circonda l’evento.

In palio c’è un premio da quasi 1 miliardo di Dollari che i due sfidanti si divideranno. Ma c’è anche l’onore e Mike Tyson non vuole cedere nonostante i 31 anni di differenza che lo separano da Paul, che ha 27 anni.

Inutile dire che il filmato, dove Tyson si è mostrato tutt’altro che appesantito dagli anni, ha scatenato le reazioni entusiaste dei fan. I commenti ed i like piovono come se nulla fosse, ed alcuni osservano come “nonostante i 60 anni si muove come se ne avesse 25”. Jake Paul, insomma, è avvisato.

