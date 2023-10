Mike Shinoda dei Linkin Park apre un nuovo capitolo della sua vita con Already Over

Sono passati diversi mesi da quando i Linkin Park hanno pubblicato il nuovo singolo “Lost”, in occasione del 20esimo anniversario dell’album Meteora e sebbene il gruppo abbia più volte sottolineato di non avere alcuna intenzione di tornare in quanto privo del frontman Chester Bennington, i suoi componenti continuano a lavorare.

Mike Shinoda, infatti, qualche giorno fa ha pubblicato “Already Over”, il nuovo singolo solista con cui vuole aprire un nuovo capitolo della sua vita e carriera. “Already Over” riporta al centro sonorità più rock, pur mantenendo qualche influenza elettronica seppur in maniera meno marcata rispetto alla trilogia “Dropped Frames” pubblicata nel 2020.

Insieme al nuovo singolo, è arrivato anche un video visualizer diretto da Dusty Deen, dove scorrono le fotografie scattate da Mike Miller. Shinoda, discutendo del lavoro, ha affermato che “la canzone è arrivata mentre ero seduto con la mia chitarra preferita tra le braccia, la stessa che ho usato per What I’ve Done e In My Head dei Linkin Park. Credo che nella canzone ci siano elementi familiari che i fan dei Linkin Park riconosceranno. Already Over crea un pontedal passato ad un futuro che è sfocato ma emozionante”. Non è chiaro però se ad accompagnare Already Over ci sarà un nuovo album oppure no.