I migliori zaini Sprayground: belli, irrinunciabili e alla moda per il 2024

Sprayground è uno dei marchi di accessori lifestyle più di tendenza degli ultimi anni: merito dei prodotti di alta qualità e sopratutto delle grafiche accattivanti, fresche, che strizzano l'occhio al mondo dello streetwear, del lusso e dei personaggi più famosi della cultura pop. Siete affascinati da questo marchio ma non sapete da dove iniziare? Ecco tre zaini davvero bellissimi!

Sprayground Tearaway Backpack

Sprayground Shark in Paris DLXSV

Sprayground Miami Vice Wings Up

Sprayground Red Checkered Flock Rosso

Realizzato in pelle di origine vegetale,e presenta una tasca frontale con cerniera, due tasconi laterali, cinghie regolabili, cerniere con zip in metallo e tante tasche interne per trasportare comodamente il PC portale, lo smartphone, cavi e cavetti, occhiali da sole e tutto il necessario per una giornata fuori casa.Il design riprende(ispirato a sua volta alle grafiche di LV) con una enorme bocca di squalo in primo piano (ispirata all'iconico design di Nigo per Bape) declinata però nella Costa 112 euro su Amazon , disponibile anche nella variante nera e bianca.Un classico dei classici in versione rivisitata: questo zaino lo avrete visto sulle spalle di molti negli ultimi anni, tuttavia questa riedizione DLXSV presentae tirazip color oro con cerniere in nylon in tinta.Perfetto per la stagione natalizia e grazie alle cinghie regolabili può adattarsi facilmente a tutte le corporature. Il prezzo? 149 euro su Amazon Questo zaino presenta le stesse identiche misure dei due zaini presentati qui sopra (46cm x 15cm x 29cm) tuttavia il design si arricchisce di due tasche laterali aggiuntive., vero culto degli anni '80, con la grafica che vede gli orsetti simbolo di Sprayground su una lussuosa auto sportiva insieme ai protagonisti della serie televisiva.D'accordo,, nessuna differenza. La bocca dello squalo in primo piano, il motivo a scacchi sullo sfondo.... che noia, dite?Ma assolutamente no, perché questo zaino ha un solo colore dominante, il rosso vivo, e l'esterno è ricoperto di un tessuto simile al velluto che lo rende morbidissimo al tatto.