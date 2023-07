I migliori food truck 2023 della Lombardia: la selezione del Gambero Rosso

Da anni la televisione ci bombarda con cucine stellate e chef di altissimo livello, esperienze culinarie che molti possono soltanto sognare visti i loro prezzi proibitivi. Nel 2013 invece il Gambero Rosso ha avuto un’intuizione geniale: premiare i migliori food truck d’Italia, alla scoperta del cibo da strada più buono dello stivale.

Anche quest'anno infatti torna la Guida Street Food del Gambero Rosso 2024, con circa 70 eccellenze appena annunciate, dal Piemonte al centro sud. Poiché un solo articolo non basterebbe a contenere tutti i food truck selezionati abbiamo pensato, come del resto abbiamo fatto anche con le Bandiere Blu 2023, di raccontarvi i premi regione per regione. Oggi partiamo dalla Lombardia, una delle regioni più premiate.

Partiamo da Gipsy Bigfood, un food truck di colore nero che si trova in provincia di Brescia. È famoso soprattutto per i suoi burger di cervo e cinghiale, oltre alle polpette di manzo. Per chi volesse qualcosa di più esotico ci sono tacos e burritos, anche di pesce. Il truck non ha un sito internet ma si raggiunge al telefono +393479829162.

Ha invece un sito internet il Basulon, nome dialettale del venditore ambulante capostipite che vende hamburger e panini gourmet a base di carni di qualità e prodotti locali del lodigiano. Serve anche birre artigianali belle fredde.

Non potete poi evitare di fare un salto Dai Bravi Ragazzi, un food truck che serve più di un panino: parliamo di un vero e proprio piatto fra due fette di pane. A dirigere tutto c’è lo chef Luca Bizzarri, che potete trovare a Cabiate in via Salvador Allende 7.

Il Gambero Rosso ha selezionato anche La Bedda Storia, un’Ape Piaggio che propone sapori siciliani nel milanese. A guidare questo food truck ci sono Tiziana e Basilio, che propongono diverse versioni del pane cunzato (anche vegetariano o vegano), arancine, caponate e altre ricette classiche della tradizione siciliana.

Il Bobson Street Food prende il nome dai due titolari: Bob è il soprannome di Alberto, Son sta invece per la moglie Sonia. Sono famosi per i loro primi, in particolare gli gnocchi, e i panini da impasto con lievito madre.

Altro punto di riferimento per lo street food lombardo è El Caminante, un ristorante su ruote che propone ricette italo-venezuelane, è infatti famoso per le arepas, focaccine di mais originarie del Sud America. Trovate questo truck a Milano, anche se le zone cambiano di continuo.

Continuiamo con Pantura Storie di Cibo: opera dal 2018 ed è arrivato a possedere quattro mezzi in totale sparsi a Milano e nel Nord Italia. Parliamo di cargo-bike complete di piastra, frigo e piante. Nel menu trovate bruschette col pane di Altamura e panini di vario genere. Non ha un sito internet ma potete chiamare il cellulare +393381460152.

Se trovate un Daimler-Benz del 1986 che propone ottime carni affumicate in panini gourmet, quasi certamente siete al Fumetto Perfetto, condotto da Roberta ed Emanuele. Lo trovate a Brescia ma anche in tutta la Lombardia e in altre zone d’Italia in eventi dedicati al cibo di strada.