Le migliori spiagge del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia: le località Bandiere Blu 2023

Da quando la FEE, la Foundation for Environmental Education, ha annunciato le nuove Bandiere Blu 2023, su Everyeye Lifestyle abbiamo intrapreso un viaggio editoriale alla scoperta delle località premiate regione per regione, oggi è ad esempio il momento di vedere quali sono le migliori spiagge di Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Partiamo proprio dal Friuli-Venezia Giulia. In provincia di Gorizia soltanto la città di Grado è riuscita a soddisfare i rigidi parametri richiesti dalle Bandiere Blu 2023 - con la Spiaggia Principale, Costa Azzurra e Pineta. In provincia di Udine invece la rinomata Lignano Sabbiadoro non ha certo bisogno di presentazioni - con il suo Lido premiato con la bandiera anche in questo 2023.

Passiamo così al Veneto. La provincia di Venezia fa incetta di bandiere, abbiamo infatti Bibione nel comune di San Michele al Tagliamento, poi Porto Santa Margherita, Ponente, Duna Verde e Brussa nel territorio di Caorle. Continuando con la lista abbiamo Eraclea Mare, il Lido di Jesolo e il Lido di Cavallino Treporti. Nella città di Venezia è stato premiato il Lido di Venezia assieme ad Alberoni. Ultima bandiera della provincia è invece Sottomarina a Chioggia.

In provincia di Rovigo abbiamo Rosolina Mare, Albarella Centro Sportivo e Albarella Capo Nord nel comune di Rosolina, Barricata, Boccasette e Conchiglie nel territorio di Porto Tolle.

Tutte le nuove Bandiere Blu 2023, ci sono state del resto 17 new entry rispetto al 2022.