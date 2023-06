Le migliori spiagge del Lazio: tutte le Bandiere Blu 2023 della regione

Da quando la FEE, la Foundation for Environmental Education, ha svelato le nuove Bandiere Blu 2023 nel mese di maggio abbiamo iniziato un viaggio alla scoperta delle località premiate regione per regione. La Liguria è stata la regione con più bandiere dell'anno, oggi invece partiamo alla volta del Lazio.

Due le province interessate, a Roma ad esempio abbiamo Via della Rena a Trevignano Romano, mentre ad Anzio le località da non perdere sono Riviera di Ponente, Riviera di Levante e il Lido Di Lavinio. Il maggior numero di Bandiere Blu 2023 si trova nella provincia di Latina, dove praticamente sono state confermate tutte le località premiate anche nel 2022. Nel territorio del comune di Latina abbiamo Latina Mare, mentre a Sabaudia non bisogna assolutamente perdere il Lungomare. A San Felice Circeo a essere premiato è stato l'intero litorale, mentre a Terracina abbiamo le spiagge di Levante e Ponente. (In basso: San Felice Circeo)

Anche a Fondi sono state premiate la Spiaggia Levante (Sant’Anastasia, Capratica) e la Spiaggia Ponente (Torre Canneto, Rio Claro). A Sperlonga dobbiamo segnalare le località Ponente, Lago Lungo, Levante e Bazzano, mentre a Gaeta sono Bandiera Blu 2023 Arenauta, Ariana, Sant‘Agostino e Serapo. Chiudiamo la nostra carrellata di località premiate con la Spiaggia di Ponente di Minturno.

Ricordiamo velocemente che Bandiera Blu non significa soltanto mare pulito, il riconoscimento viene assegnato anche in base alla qualità delle strutture ricettive, dei servizi, dell'accessibilità e tanti altri parametri.