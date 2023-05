Le migliori spiagge di Abruzzo e Molise: tutte le Bandiere Blu 2023

Lo scorso 12 maggio la FEE, la Foundation for Environmental Education, ha annunciato le spiagge Bandiera Blu 2023 d'Italia come ormai succede ogni anno dal 1987, con novità che hanno toccato diverse regioni. Continuiamo dunque il nostro viaggio alla scoperta delle località premiate con le migliori spiagge di Abruzzo e Molise.

In Abruzzo sono ben 14 le località premiate, si parte dalla provincia di Teramo con Martinsicuro e Villa Rosa, ad Alba Adriatica invece non bisogna perdere la Spiaggia d’Argento, a Tortoreto la Spiaggia del Sole. A Giulianova ci sono il Lungomare Zara e il Lungomare Spalato, mentre a Roseto degli Abruzzi sono stati premiati il Lungomare Sud, il Lungomare Nord e il Lungomare centrale. Diverse le spiagge Bandiera Blu 2023 a Pineto, ovvero Villa Fumosa, Corfù, Torre Cerrano, S. Maria a Valle Sud, S. Maria a Valle Nord, Pineto Centro, Pineta Catucci - Lungomare dei Pini. Chiudiamo la provincia con l'Arenile Sud e il Lungomare Centrale di Silvi.

A Pescara meritano di essere visitate la Riviera Nord/Centro e la Riviera Sud, mentre in provincia di Chieti abbiamo Piazza Adriatico e Piazza Sirena a Francavilla al Mare, poi Fossacesia Marina, le spiagge Vignola/San Nicola, Punta Penna, Vasto Marina, San Tommaso a Vasto, la Marina di San Salvo. In provincia de L'Aquila troviamo invece Villalago e la Spiaggetta di Scanno - Località Acquevive, nel comune di Scanno. (Nella foto in alto: un trabucco a Fossacesia Marina)

In Molise sono due le spiagge Bandiera Blu 2023: al Lido di Campomarino si è aggiunta anche la spiaggia Sant'Antonio di Termoli, new entry di quest'anno per la felicità dei molisani.

Ricordiamo che per il 14esimo anno consecutivo è stata la Liguria la regione con più Bandiere Blu 2023.