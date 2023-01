Le migliori sorgenti termali europee da visitare nel 2023

Capita a tutti di trascorrere una giornata estenuante e cercare rifugio alla sera in un bagno caldo, specie se si resta distesi in una comoda vasca. Niente è però più rigenerante di una visita a una sorgente termale naturale. Se non sapete dove trovarle, ecco alcune delle migliori sorgenti termali d'Europa nel 2023.

Se non siete anche voi amanti della spiaggia di Polignano a Mare, o preferite bagni caldi alle fresche nuotate al mare, la località numero uno è la Laguna Blu di Grindavík, in Islanda: indubbiamente la piscina geotermica più famosa d'Europa, emerge tra campi di lava a trenta minuti dalla capitale e viene alimentata dall’acqua ricca di minerali riciclata dalla vicina centrale geotermica di Svartsengi. L’iconico colore azzurrino è dovuto alla presenza di silice, calcare, zolfo e alghe verdi-azzurre, il tutto alla temperatura di 37-39 gradi. Un autentico paradiso da visitare almeno una volta.

Le terme naturali di Bath in Inghilterra sono un altro punto di riferimento a livello europeo, essendo l’unica sorgente termale della Gran Bretagna, ricca oltretutto di storia data la scoperta da parte del principe britannico Bladud intorno all'863 a.C. Thermae Bath Spa è il centro che cercate durante il vostro viaggio in Inghilterra, specie se cercate una piscina panoramica all’aperto con una vista romantica sui paesaggi inglesi.

Il Lago di Hévíz di Ungheria è lo specchio d’acqua termale naturale più grande al mondo: questo lago punteggiato da ninfee e circondato da parchi ben curati non ha nulla di artificiale oltre al complesso termale, e mantiene temperature tra 24 e 38 gradi. Insomma, è visitabile in ogni momento dell’anno ed è ideale per curare malattie del sistema nervoso, disfunzioni metaboliche, nevralgie e reumatismi. Pensate che tutta l’acqua del lago viene rimpiazzata ogni giorno a causa del flusso d’acqua che lo alimenta!

E in Italia? A spiccare sono le Terme di Pantelleria: la minuscola isola vulcanica ospita una serie di piscine naturali non commerciali incredibili, dalla zona del porto di Gadir alle sorgenti di Nikà, passando naturalmente per il gioiello che è il lago Specchio di Venere.

Altrimenti, come dire di no alla fuga in Toscana alle Terme di Saturnia, una delle località termali più amate nel Belpaese? Chi abita più a nord, infine, può scappare per qualche giorno in Tirolo a Längenfeld, dove si trova l’Aqua Dome con tre piscine all’aperto e persino un bagno al chiaro di luna per i più romantici.

Se siete alla ricerca di altre destinazioni ancora, vi rimandiamo alla guida di Lonely Planet.