Le migliori scarpe del 2022 secondo StockX : non ci sono solo le Jordan Retro 1 High

Con l’inizio del nuovo anno, StockX ha diffuso la lista di quelle che sono state le migliori scarpe del 2022 vendute sulla propria piattaforma e sebbene non manchino le sorprese la presenza di alcuni modelli era ampiamente attesa e scontata.

Al primo posto troviamo le “Jordan Retro 1 High OG - Chicago Lost and Found”, nella colorazione originale in bianco e rosso con swoosh nero mostrate per la prima volta nel 1985 e da allora divenute un’icona di stile che prima del 2022 mai si era rinnovata. Nike ha integrato degli accenti e delle tomaie in pelle screpolata per rendere maggiormente l’idea di usura: lanciate a 180 Dollari, attualmente vengono vendute su StockX a prezzi superiori a 300 Euro.



Presenti anche le “Nike Air Max 1 - Patta Waves White”, vendute a partire da 257 Euro su StockX: frutto di una collaborazione tra Nike e Patta per commemorare il defunto figlio del cofondatore di Patta Edson Sabajo, le scarpe hanno un mix di pelle bianca e rete grigia tinta di blu con sovrapposizione di pelle ondulata sulle intersuole e bolle d’aria color crema.



Tra le migliori scarpe del 2022 troviamo anche le “Jordan 4 Retro - A Ma Maniére Violet Ore”. A fare da padrone sono le eleganti spille metalliche e dettagli in rete tono su tono, che si aggiungono ad un interno trapuntato che conferiscono all’intera silohouette un’aria di lusso.



StockX ha scelto di inserire in lista anche le “ASICS Gel-Kayano 14 - JJJJound Silver Black”, create in collaborazione con il famoso studio di design di Montreal JJJJound. Le sneakers hanno uno stile ed un colore d’ispirazione retrò: la tomaia in pelle sintetica combina una rete aperta bianca con delle strisce nere a contrasto e dettagli in bianco sporco. Garantita anche l’ammortizzazione con la tecnologia GEL nel retropiede ed avampiede.



In lista anche le “New Balance 9060 - Joe Freshgoods Inside Voices Penny Cookie Pink”. La struttura in mesh color rosa biscotto è corredata da sovrapposizioni in pelle scamosciata marrone chiaro ed i loghi New Balance. Sul tallone è presente un sottile ricamo “Inside Voices” con stile monotono, che si aggiunge ad una suola bianca, verde e beige .



Le “Salomon XT-6 Gore-Tex - Black Lunar Rock” rappresentano invece una buona scelta per gli amanti del trekking grazie al rivestimento in gore-tex.



Molto popolari su StockX anche le “Nike Vaporwaffle - Sacai Black Gum” , con tomaia in nylon nero e sovrapposizioni in pelle scamosciata. Lo swoosh è in pelle, mentre l’intersuola in schiuma è integrata su una suola in gomma.



A chiudere la lista ci sono le “Jordan 1 Retro High 85 - Georgetown” lanciata per celebrare il 40esimo anniversario della vittoria dell’NCAA di Michael Jordan nel 1982 contro i Georgetown Bulldogs. Basate sulle Air Jordan 1, presentano i colori della scuola dell’ex avversario del fenomeno NBA poi diventato suo compagno.