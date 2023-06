I migliori ristoranti del mondo nel 2023: domina il Perù, ma l'Italia sale

Se la notizia di inizio anno sulla chiusura del Noma di Copenaghen, o meglio evoluzione, si pensava che potesse rompere gli equilibri, la capitale danese si conferma riferimento assoluto dell'alta cucina, pur cedendo il passo in cima alla classifica di World's 50 Best Restaurants.

Nella splendida cornice di Valencia, è stata annunciata la classifica dei migliori 50 ristoranti al mondo per il 2023.

Dopo l'ennesima vittoria del Noma del 2021 e il testa a testa dello scorso anno tra il Geranium di Copenhagen e il Central di Lima, conclusosi poi con la vittoria del primo, è stato proprio il ristorante peruviano a portarsi a casa il jackpot per il 2023.

A festeggiare sono stati gli chef Virgilio Martinez e Pía Léon, mentre Lido 84 di Gardone Riviera si riconferma la punta di diamante per lo stivale, migliorando ulteriormente dall'ottavo posto del 2022 all'attuale settimo. Ecco la classifica completa:

Central, Lima Disfrutar, Barcelona Diverxo, Madrid Asador Etxebarri, Antxondo Alchemist, Copenhagen Maido, Lima Lido 84, Gardone Riviera Atomix, New York Quintonil, Mexico City Table by Bruno Verjus, Paris Trèsind Studio, Dubai A Casa do Porco, São Paulo Pujol, Mexico City Odette, Singapore Le Du, Bangkok Reale, Castel di Sangro Gaggan Anand, Bangkok Steirereck, Vienna Don Julio, Buenos Aires Quique Dacosta, Denia Den, Tokyo Elkano, Getaria Kol, London Septime, Paris Belcanto, Lisbon Schloss Schauenstein, Fürstenau Florilège, Tokyo Kjolle, Lima Boragó, Santiago Frantzén, Stockholm Mugaritz, San Sebastian Hiša Franko, Kobarid El Chato, Bogota Uliassi, Senigallia Ikoyi, London Plénitude, Paris Sézanne, Tokyo The Clove Club, London The Jane, Antwerp Restaurant Tim Raue, Berlin Le Calandre, Rubano Piazza Duomo, Alba Leo, Bogota Le Bernardin, New York Nobelhart & Schmutzig, Berlin Orfali Bros Bistro, Dubai Mayta, Lima La Grenouillère, La Madeleine-sous-Montreuil Rosetta, Mexico City The Chairman, Hong Kong

Per il resto, leggera flessione italiana, che nelle prime 50 posizioni porta a casa comunque un discreto bottino di cinque ristoranti, in attesa di scoprire, dopo le migliori 50 pizzerie in Europa, anche le 50 Top tricolore e mondiale.