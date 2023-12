Migliori regali Natale uomo: cinque idee originali per tutte le tasche

Non sapete cosa regalare a Natale? Non preoccupatevi, siete in buona compagnia ma non disperate perché veniamo subito in vostro aiuto proponendovi cinque regali di Natale per uomo con prezzi a partire da 20 euro. Figurone garantito!

Profumo Armani Code

Una delle più grandi novità del 2023 in fatti di profumi e fragranze, il nuovo Armani Code è un profumo legnoso a base di Bergamotto di Calabria, Aldeide di Iris e Fava Tonka del Brasile. Armani Code si distingue anche per il formato ricaricabile, una scelta assolutamente ecologica. E' in vendita a 104 euro su Amazon in un elegante flacone nero da 125ml.

Orologio Casio MTP-B145

Con questo modello lo storico produrre giapponese omaggia la sua leggenda, riproponendo un modello iconico del suo catalogo, un vero cult degli anni '80. Casio MTP-B145 è impermeabile, integra una batteria con durata stimata di tre anni e si distingue per il bracciale integrato, la cassa tonda con quadrante in vari colori (noi vi consigliamo però la colorazione turchese, di gran moda) ad un prezzo di 67 euro su Amazon.

Per i nostalgici: Atari 2600+

Rispetto alle altre proposte che vi abbiamo segnalato, qui il prezzo sale, ma per i nostalgici è sicuramente un regalo di grande pregio. Atari 2600+ costa 120.99 euro ed è una vera e propria riproduzione aggiornata della celebre console degli anni '80, collegabile al televisore tramite cavo HDMI e compatibile persino con le cartucce originali che, scommettiamo, avete ancora da qualche parte in garage o a casa dei vostri genitori.

Exploding Kittens

Il gioco di carte per chi ama i gattini... e le esplosioni. Nel corso degli anni Exploding Kittens è diventato un classico dei giochi da tavolo e costa anche pochissimo: 19,99 euro su Amazon. Il gioco è completamente in italiano ed è l'ideale per divertirsi in famiglia durante le feste, grazie a regole semplici da imparare e ad una curva di difficoltà che lo rende ideale per grandi e piccini.

Portafoglio magnetico Spigen

Se state cercando una alternativa al portafoglio Magsafe di Apple, questo portafoglio compatto Spigen fa decisamente al caso vostro. Realizzato in pelle vegana, è sottilissimo ma offre spazio per un massimo di tre carte e una o due banconote (ripiegate) ad un prezzo contenuto (costa 32.99 euro). Disponibile in una elegante colorazione nera, è compatibile con iPhone dotati di connettività Magsafe da iPhone 12 in poi.