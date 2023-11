Quali sono i migliori profumi uomo del 2023? Queste fragranze sono una gioia per il naso

Il 2023 è stato un anno piuttosto interessanti per gli appassionati di profumi e fragranze, i grandi marchi della moda e le maison di nicchia hanno proposto tante novità negli ultimi dodici mesi. Ve ne proponiamo tre davvero interessanti, profumi adatti alla stagione fredda e ideali anche come regalo di Natale da fare o da ricevere. Il vostro naso vi ringrazierà!

Armani Code Parfum

Tom Ford Noir Extreme Parfum

Burberry Hero Eau de Parfum

, un profumo che rinnova l'originale Armani Code mantenendo però i codici tradizionali di questa fragranza.Un profumo legnoso che mischia Bergamotto di Calabria, note di Resinoide e Aldeide di Iris insieme a Fava Tonka del Brasile per un profumo dolce ma mai stucchevole. E soprattuto, Armani Code è ricaricabile, una scelta 100% ecologica, attenta all'ambiente e al portafoglio. Costa 104 euro su Amazon in formato 125ml.in questa fragranza avvolgente a base di cardamomo, ambra, spezie e legni uniti ai fiori d'arancio, legno di Guaiaco e fava Tonka del Venezuela. Costa 98 euro in formato 50ml con boccetta spray.Un mix di pino, note di cedro e incenso, un mix racchiuso in un flacone color quercia trasparente arricchito da dettagli color oro.è un Eau de Parfum aggressivo e caldo, certamente non lascia indifferenti al proprio passaggio, per una scia che dura a lungo.