I migliori profumi per San Valentino: dolci e speziati con note di romanticismo

I profumi sono tra i regali più gettonati per San Valentino ed è facile capirne il motivo: un profumo è un pensiero stupendo da regalare o regalarsi per garantirsi attimi di puro piacere profumato. Siete indeciso su quale fragranza comprare o regalare? Ci pensiamo noi, ecco i nostri consigli per gli acquisti per tutte le tasche.

Creed Aventus

Non è la prima volta che lo citiamo e sappiamo bene che non è un profumo economico (ecco perché i profumi Creed costano tanto) ma Creed Aventus è sempre una scelta vincente sia che dobbiate fare un regalo ad una persona cara sia che siate alla ricerca di un profumo di lusso per voi stessi. Note di bergamotto, ananas, mela e gelsomino si fondono con patchouli, ambra e muschio per una fragranza dallo stile classico e intramontabile. Per molti superato, per altri un mito irrinunciabile. Creed Aventus costa 348 euro, prezzo Amazon per il flacone da 100ml.

Montblanc Explorer

Buon prezzo per questa fragranza di Montblanc, bastano infatti 46 euro per comprare il flaconcino da 60ml. Profumo elegante e sportivo allo stesso tempo, con note di cuoio e legno che si mescolano sapientamente al bergamotto verde italiani e alle note di patchouli. Un difetto? Non dura a lungo sulla pelle. Un pregio? La bellissima bottiglia in vetro trasparente con tappo in metallo decorato con il celebre logo di Montblanc. Un profumo di lusso ad un prezzo accessibile.

Hugo Boss The Scent

Adatto sia per lui e per lei, Hugo Boss The Scent viene infatti proposto in due versioni: la fragranza maschile si distingue per le note di zenzero, frutti esotici e cuoio, al contrario il profumo femminile è realizzato con note dolci di pesca e mele, fresia e osmanto. Il tocco di classe? La nota finale di cacao tostato, che assicura a questo profumo un carattere unico. Quanto costa Hugo Boss The Scent? Il prezzo è di 55.80 euro per 100ml.

Burberry Hero Eau de Parfum

Note di pino, cedro e incenso, tre elementi naturali che danno vita ad un profumo dolce, caldo e sensuale, perfetto per la stagione invernale. Una fragranza contenuta in un flacone trasparente color legno di quercia con dettagli color oro. Costa 94 euro su Amazon per 100ml.

Guess Seductive Red

Un profumo squisitamente femminile: Seductive Red mette al centro di tutto la ciliegia ed è dunque una fragranza dolcissima. Guess Seductive Red è un profumo per donne decise determinate, sempre attente ai dettagli e alla propria immagine. Proposto in un elegante flaconcino rosso con tappo oro, su Amazon costa solamente 14.99 euro per la versione 30ml, taglia perfetta da tenere in borsa o nel portafoglio.

Nabeel Fulad Eau De Parfum

Note di legno, tè, ambra, agrumi e muschio compongono il cuore di questo profumo capace di assicurare una lunga durata sulla pelle. A metà tra Acqua di Gio e Bleu de Chanel, Nabeel Fulad 100ml costa 59.99 euro, proposto in un packaging molto elegante con boccetta trasparente e decorazioni che richiamano il Medio Oriente, il tutto presentato in una elegantissima confezione nera. Se cercate qualcosa di diverso dal solito, Nabel Fulad è un must e non vi deluderà.