I migliori profumi invernali a meno di 30 euro per stupire senza spendere troppo

Volete acquistare un buon profumo per la stagione fredda, senza spendere troppo? Vi aiutiamo noi con i nostri consigli per gli acquisti, suggerendovi una selezione di profumi per uomo e donna che non vi deluderanno e anzi, vi sorprenderanno per il loro prezzo inferiore ai 30 euro.

LPDO Cretus

Il brand italiano LPDO presenta Cretus, profumo simile al più celebre Creed Aventus ad un prezzo contenutissimo: LPDO Cretus 100 ml costa 29 euro, è un profumo fresco che mischia patchouli, ribes nero, ananas e betulla a note più fresche come mela verde e bergamotto. Un difetto? Non è molto persistente sulla pelle e non dura a lungo, una peccato comunque non grave considerando il prezzo di listino.

Iceberg Twice Man

Un profumo a base di limone e menta bianca con note di lavanda, timo, sandalo, cumino, cannella e patchouli. Non è la prima volta che ve lo segnaliamo ma effettivamente è difficile non consigliare Iceberg Twice, un un profumo dalla fragranze dolce e ideale sopratutto per i più giovani. Il prezzo è incredibile: Iceberg Twice costa 12.80 euro in versione flacone da 125 ml. Niente male!

Antonio Banderas The Secret

Antonio Banderas The Secret è in vendita a 19 euro per 100ml, ottimo prezzo per questa colonia da uomo a base agrumata con note di pompelmo bianco, menta, cardamomo, cannella, pepe e vaniglia. Si tratta, è bene dirlo, di un eau de toilette e non di un eau de parfum, dunque non aspettatevi performance incredibili, tuttavia The Secret resiste sulla pelle per circa 3/4 ore ed è sicuramente una fragranza consigliata per gli appuntamenti più informali.

Guess Seductive Red

Un profumo femminile perfetto anche come regalo di San Valentino. Seductive Red è una fragranza con retrogusto ciliegia e per questo molto, molto dolce. Il flaconcinoin vetro rosso e tappo super lusso con dettagli in oro rendono Guess Seductive Red un profumo dall'immagine forte e decisa. Costa 14.99 euro per 30ml, perfetto quindi da tenere sempre in borsa o in una piccola pochette da sera.

Acqua di Nabeel

Con Nabeel non si sbaglia: un profumo di nicchia di lusso dal gusto squisitamente arabeggiante,Acqua di Nabeel mischia note di legno ambrato, muschio, incenso, cuoio e agrumi. Il prezzo su Amazon è di 24.99 euro per 100ml, prezzo alla portata di tutti, solo non aspettatevi una lunga persistenza, la durata sulla pelle è mediamente di 3/4 ore.