I migliori profumi per iniziare il 2024 alla grande, fragranze super che non deludono mai

Dare il benvenuto al 2024 con indosso il nostro profumo preferito è sicuramente una buona scelta, ma quale fragranza scegliere per inaugurare al meglio il nuovo anno? Seguite i nostri consigli e non ve ne pentirete, vi suggeriamo cinque profumi incredibili con alternative economiche e più costose, per accontentare tutte le tasche.

LPDO Cretus

Della vasta famiglia di profumi LPDO, Cretus è uno dei più economici: il flacone da 100 ml costa 29 euro e non vi deluderà assolutamente dal momento che parliamo di un profumo estremamente fresco con note note di mela verde, bergamotto, ribes nero e ananas con l'aggiunta di betulla e patchouli. Non è molto persistente, ma a questo prezzo è difficile chiedere di più.

Nabeel Fulad

Un profumo forte, robusto e sensuale che si apre con note di legno, tè, legno ambrato, agrumi e muschio. Nabeel Fulad dura a lungo sulla pelle ed è un profumo assolutamente consigliato per chiunque voglia lasciare il segno. Particolarmente curato anche il packaging e il flacone di lusso con dettagli estremamente curati .Nabeel Fulad Fulad Eau De Parfum costa 59.99 euro, prezzo consigliato per la boccetta da 100ml.

Armani Code Parfum

Profumo legnoso che unisce la freschezza del Bergamotto di Calabria alle note speziate e dolci di Resinoide e Aldeide di Iris, con l'aggiunta di Fava Tonka del Brasile per un profumo energico e duraturo. Costa 104 euro su Amazon in formato 125 ml, il flacone è ricaricabile, una scelta ecologica che fa bene all'ambiente e al portafoglio.

Creed Aventus

D'accordo, non è un profumo economico (a proposito, sapete perché i profumi Creed costano così tanto?) ma se volete stupire e il budget non è un problema, Creed Aventus è sempre una scelta vincente. Un profumo di lusso che fonde note di bergamotto, ananas, mela, gelsomino, patchouli, ambra e muschio. Creed Aventus costa 348 euro in confezione da 100 ml.

Iceberg Twice Man

Iceberg Twice è un profumo a base di limone e menta bianca con note di lavanda, timo, legno di sandalo, cumino, cannella e patchouli. Un profumo informale, dolce ma non banale, perfetto per i giovanissimi, da usare anche a scuola o durante le serate con gli amici. Il prezzo è una bomba: Iceberg Twice Man costa 12.80 euro in flacone da 125 ml.