I migliori profumi economici da regalare per la festa del papà

State cercando un profumo da regalare per la festa del papà ma non volete spendere troppo? Certo, Creed è un must ma il prezzo è davvero alto, se state cercando valide alternative economiche, continuate a leggere perché abbiamo proprio quello che fa per voi.

Armaf The Pride of Armaf

Profumo fresco ed estivo con note di limone, lime, bergamotto, geranio e altre essenze che richiamano subito la bella stagione. Armaf produce ottimi profili (una acqua di colonia, in questo caso) ad un prezzo abbordabile: The Pride of Armaf è in offerta su Amazon e costa 40 48 euro per la boccetta da 100ml.

Nabeel Desert Leather

Cuoio, legno di cedro, vaniglia, muschio e ambra grigia si fondono per dare vita ad una fragranza dalle note mediorientali. Un profumo molto dolce ed estremamente sensuale. Anche in questo caso il prezzo è molto contenuto, Nabeel Desert Leather costa 35 euro per 100ml.

Acqua di Nabeel

Se amate i profumi, gli odori e le atmosfere del medio oriente, Acqua di Nabeel non vi deluderà. Un profumo composto da note di legno ambrato, muschio, incenso, cuoio e agrumi come arancia, mandarino e lime. Costa solamente 24.99 euro per il flacone da 100ml, unico difetto? Non dura molto e la persistenza è limitata a poche ore.

Montblanc Explorer

Profumo di grande marca ad un prezzo ridotto, al momento la bottiglietta da 60ml costa 39,99 euro in offerta su Amazon. Note di cuoio e legno si fondono con il bergamotto verde italiano ed estratto di patchouli. La boccetta in vetro è rivestita da una texture gommata con applicato l'emblema di Montblanc, ripreso anche nel tappo in metallo.

LPDO Cretus

Cretus è un profumo simile a Creed Aventus ad un costo molto più basso, il flacone da 100ml costa 25.50 euro in sconto su Amazon. Patchouli, ribes nero, ananas e betulla sono le note pulsanti alle quali si aggiungono note di mela verde e bergamotto. Visionario il flacone, elegante e particolare la confezione. Promosso!

David Beckham Classic Eau Toilette

Alternativa super economica, questo profumo costa appena 12 euro su Amazon in flacone da 100 ml. David Beckham Classic Eau Toilette è un profumo legnoso con note di testa di gin e lime alternate a note di cipresso, menta, cedro, noce moscata e ambra. Compra David Beckham Classic Eau Toilette ad un prezzo imbattibileUn profumo dolce per gli amanti delle essenze più classiche, perfetto per i papà più giovani e sportivi.