Migliori portafogli uomo in pelle di lusso: eleganti e raffinati per tutti i gusti

I portafogli da uomo in pelle sono uno degli accessori maschili più venduti e i grandi marchi del lusso ne sono assolutamente consapevoli, tanto che da anni hanno in catalogo linee di portafogli uomo di varie forme, dimensioni e colori. Ecco alcuni modelli di portafoglio uomo lusso da non perdere per il 2024.

Uno dei marchi da prendere in considerazione se cercate un buon portafoglio da uomo in pelle è Montblanc, la Maison propone portafogli di varie dimensioni e portacarte a due o più scomparti, tutte le creazioni sono realizzate in pelle italiana e proposti in vari colori come nero, marrone, blu o verde, con texture o monogram all over oltre al celebre emblema di Montblanc impresso a mano da artigiani di grande esperienza. I prezzi partono da 185 euro per i porta carte e fino a oltre 450 euro per i portafogli di grandi dimensioni. Anche Louis Vuitton ha in catalogo tanti portafogli da uomo in pelle, tutti con il celebre monogram LV stampato, la Maison francese propone i propri prodotti in varie colorazioni come marrone, nero, grigio, verde, giallo, arancione e rosso e in tanti altri vivaci colori. I prezzi partono dai poco più di 200 euro dei porta tessera fino agli oltre 500 euro, in catalogo anche accessori come porta passaporto e organizer tascabili. Se puntata all'eccellenza, un portafoglio in pelle Cartier è quello che fa per voi, anche in questo caso le creazioni della Maison includono portafogli piatti, portafogli compatti, portafogli larghi e porta carte tutti proposti in vari colori come verde, rosso, blu e l'immancabile nero. I prezzi sono mediamente più alti degli altri marchi citati e superano anche i 600 euro per i portafogli in pelle di vitello granulata. Non possono mancare poi i portafogli di Gucci da uomo, i prezzi partono dai 190 euro per i porta carte e arrivano a oltre 400 euro per i portafogli classici realizzati in pelle con logo monogram e il celebre motivo bicolore verde e rosso caratteristico della Maison.

Infine, non sottovalutate le proposte dei portafogli uomo di Lucrin Geneve, portafogli, porta carte e porta monete artigianali di lusso interamente personalizzabili sia nei materiali che nei colori, con la possibilità di aggiungere le proprie iniziali incise in oro o argento. I prezzi partono da circa 90 euro e salgono in base alla qualità del materiale scelto, alle colorazioni e alle dimensioni.