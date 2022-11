I migliori porta orologi e custodie da acquistare su Amazon

Trovare un buon porta orologi non è semplice, le scelte sul mercato sono tantissime ma non sempre il rapporto qualità/prezzo è in grado di soddisfare le aspettative. Ma dove si trovano i migliori porta orologi per proteggere e trasportare i propri segnatempo? Amazon è sicuramente un buon posto per i propri acquisti.

Tra i prodotti più venduti troviamo i porta orologi Mirage Luxury Travel disponibili in versione singola, doppia, tripla e maxi cofanetto per sei orologi in varie colorazioni tra cui verde reale, nero, grigio e blu. I prezzi partono da 50 euro fino ai 120 euro del cofanetto con sei posti, un buon compromesso è il tubo da tre in vendita a 72 euro mentre il cofanetto per due orologi costa 58 euro.

Se volete spendere meno potete optare per il "rotolo" targato Hiram disponibile in varie colorazioni (tra cui nero e marrone) e diversi formati, oltre al watch roll troviamo un pratico astuccio singolo e doppio, prezzi a partire da 22 euro. Hiram produce anche un porta orologi con quattro spazi al prezzo di 59.99 euro, colore verde e trattamento in velluto rendono questo prodotto davvero interessante.

Altro marchio da tenere in considerazione è Rothwell, lo store su Amazon è fornitissimo e include valigette dodici posti (119 euro) e custodie con zip per due o quattro orologi a partire da 47 euro, anche in questo caso i colori sono vari tra cui blu, verde, nero, grigio e marrone.