Quali sono i migliori piatti di pasta al mondo? La classifica fa già discutere

Lo sapevate che la pasta alla carbonara esiste da meno di cento anni? Si tratta di un piatto molto giovane: la sua storia relativamente breve, però, non le ha impedito di diventare la seconda pasta più amata al mondo, almeno stando ad una ricerca effettuata da Taste Atlas. Ma quale piatto si colloca al primo posto?

Una lunga classifica redatta da Taste Atlas svela i 100 piatti di pasta più amati al mondo. Inutile dire che a dominare sono - come sempre - le proposte del Bel Paese, che occupano 42 delle prime 50 posizioni dell'elenco. Fanalino di coda per i cugini greci, con cinque piatti in classifica, e croati, con due piatti. Un solo piatto per gli amati-odiati cugini francesi, che con le ggratin de Crozets si portano a casa un misero 46esimo posto.

Senza andare troppo per le lunghe, però, le Pappardelle al cinghiale sono la pasta più amata al mondo, con un rating di 4,7/5 su Taste Atlas. La ricetta, originaria della cucina toscana storica, è rimasta impressa nelle menti di tanti, tantissimi turisti da tutto il mondo: come si può dire di aver visitato Firenza, Pisa o Siena senza aver mangiato un piatto di pappardelle?

Anche la cucina bolognese, però, ha diverse frecce al suo arco: le Tagliatelle al ragù e la Lasagna alla Bolognese sono rispettivamente terze e quarte nella classifica di Taste Atlas, subito dopo la già citata Pasta alla Carbonara. Neanche la modifica della ricetta ufficiale del ragù ha fatto crollare l'amore globale per il sugo bolognese.

Tra il quinto e il nono posto, invece, abbiamo un ex-aequo per diversi tipi di pasta tipici della cucina regionale italiana, come le Linguine allo scoglio, la Pasta alla Gricia, i Culurgiones sardi e i Bigoli con l'anatra. Decimo posto, infine, per i ravioli italiani. L'unica posizione non assegnata al Bel Paese è la settimana, nella quale si collocano i Giouvetsi greci.