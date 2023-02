I migliori periodi dell'anno per visitare l'Argentina: dalla Patagonia a Buenos Aires

State già pianificando le vacanze per l’estate, immaginandovi lontano dai luoghi che vedete tutti i giorni, ma non vi intrigano le spiagge italiane premiate con la Bandiera Blu? Allora ecco a voi una destinazione più variegata e mozzafiato: vediamo i migliori periodi dell’anno per visitare l’Argentina.

L’ottavo paese più grande della Terra comprende di tutto: praterie maestose, montagne spettacolari, ma anche paludi umide, campi di ghiaccio e coste frastagliate. Insomma, si trovano destinazioni per tutti i gusti; tuttavia, bisogna anche decidere i migliori momenti in cui visitarle.

Da dicembre a febbraio il paese sudamericano vive estati molto calde pronte ad attirare turisti da tutto il mondo; dunque, meglio evitare soffocanti città come Buenos Aires e le località balneari riempite da locali o turisti inesperti. Durante questo periodo potete visitare i parchi nazionali del Distretto dei Laghi, della Patagonia e della Terra del Fuoco, dirigendosi quindi verso la zona più meridionale dell’Argentina tra scenari spettacolari e orizzonti infiniti. Nella stessa regione potete però recarvi a luglio, quando sciatori e snowboarder affollano le località della provincia di Mendoza per gli sport invernali.

Preferite visitare le grandi città argentine? Dirigetevi a Buenos Aires da settembre a novembre e da marzo a maggio, nelle mezze stagioni che offrono una combinazione vincente di minor affollamento, prezzi degli alloggi più bassi e generalmente bel tempo. Ricordatevi, oltretutto, che a settembre la capitale ospita il festival di tango più importante del mondo, il Tango BA Festival y Mundial! Anche la Pampa circostante può essere esplorata in questo periodo di massimo splendore grazie ai colori autunnali e alle fioriture primaverili.

Tra metà giugno e metà dicembre, inoltre, le acque al largo della penisola di Valdés, nella Patagonia nord-orientale, attirano centinaia di balene in via di estinzione, oltre a orche, elefanti marini e una miriade di uccelli marini. Infine, nella bassa stagione tra giugno e agosto potete esplorare il nord dell’Argentina, specialmente le zone umide ricche di fauna selvatica del Parque Nacional Iberá.

