I migliori parchi acquatici in Italia: uno scivolo per ogni regione

Mettiamo per un secondo da parte la pratica Bandiere Blu 2023: non tutti, in effetti, amano o possono passare l'estate in riva al mare. Ecco, quindi, dove trovare divertimento e refrigerio nelle principali regioni italiane.

Siamo andati alla ricerca dei migliori parchi acquatici secondo le valutazioni degli utenti (Fonte: Tripadvisor), cercando di segnalare il migliore per ogni regione che ne propone almeno uno.

Secondo questa particolare classifica i tre migliori parchi acquatici in Italia sono lo Zoomarine di Torvaianica (Roma, Lazio), con il suo solido punteggio di 4 su 5 per quasi 6000 recensioni, seguito dal Caribe Bay di Jesolo (Venezia, Veneto) e dal caratteristico Etnaland di Belpasso (Catania, Sicilia).

Proseguendo, poi, in ordine alfabetico tra le varie regioni italiane, in Abruzzo il preferito dagli utenti del noto portale per turisti è l'Acqualand del Vasto, mentre in Basilicata potreste fare una puntata all'Acquazzurra Park di Metaponto, in provincia di Matera. A Rossano, in provincia di Cosenza, potrete tuffarvi tra le piscine dell'AcquaPark Odissea 2000, un nome che è tutto un programma. Il Free Time Acquapark di Giugliano, invece, si prende il grosso delle preferenze per Napoli e la Campania, seguito dall'Aquafan di Riccione che, invece, va a rappresentare l'Emilia-Romagna.

Persino in Friuli-Venezia Giulia potrete trovare pane per i vostri denti: vi basterà puntare all'Aquasplash di Lignano Sabbiadoro con i suoi chilometrici scivoli.

Se siete in Liguria e siete refrattari al fascino delle Cinque Terre, in provincia di Savona, a Ceriale, troverete Le Caravelle, un parco acquatico dotato di spiaggia e scivoli, seguito dal coloratissimo Acquaworld di Concorezzo che, invece, rappresenta Monza e la Lombardia, noto anche per essere stato il primo parco acquatico coperto in Italia, con tanto di piscine riscaldate e onde artificiali.

Nelle Marche potrete trovare divertimento al particolare parco Eldorado di Apiro, in provincia di Macerata, con i suoi temibili Big Twins e una superficie di ben 30.000 metri quadrati. Per un divertimento diverso dal solito, invece, potrete fare una puntata a Campo di Ciello (Roccamandolfi, provincia di Isernia, Molise), un pezzo di paradiso con vasche all'aperto, immerse nel verde e con una vista mozzafiato sulle montagne.

In Piemonte troverete il Parco Acquatico Oasi, per l'esattezza a Viverone, in provincia di Biella; in Puglia, invece, il punto di riferimento è senza dubbio Carrisiland Resort, diviso in due isole, con due Km di scivoli e innumerevoli attività di intrattenimento per tutti.

Le ultime tre regioni sono Sardegna, Toscana e Umbria, rispettivamente con l'Aquafantasy di Isola Rossa (Sassari), l'Acqua Village di Follonica e il parco acquatico Tavernelle (Perugia).

Ma adesso tocca a voi: avete già scelto dove andare in vacanza?