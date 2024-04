Migliori orologi da uomo economici con prezzi a partire da meno di 200€

Non esistono solo gli orologi di lusso super costosi, anzi, esistono anche tanti ottimi orologi da uomo economici di grande marca. Ve ne segnaliamo cinque particolarmente interessanti con un prezzo di listino a partire da poco meno di 200 euro, una cifra ampiamente alla portata di tutti.

Citizen Tsuyosa

L'orologio più chiacchierato degli ultimi anni, che si distingue per un rapporto qualità/prezzo irraggiungibile. Un orologio con cassa tonda in acciaio da 40 mm, movimento automatico di produzione giapponese con riserva di carica 40 ore, fondello a vista e bracciale integrato, sono questi i punti di forza dello Tsuyosa. Per non parlare del quadrante disponibili in tanti colori come blu scuro, giallo, verde e grigio, tutti con lavorazione soleil riflettenti alla luce.

Tissot Seastar

Un diver piccolo e compatto con cassa da 36mm e un prezzo di partenza di 475 euro per la versione alimentata da un movimento al quarzo svizzero. Viene proposto in una vasta gamma di quadranti e bracciali tra cui una versione bicolore acciaio/oro o con cinturino in gomma perfetto per l'estate.

Bulova Aerojet Automatic

Orologio automatico targato Bulova contraddistinto da una cassa in acciaio da 41 millimetri e cinturino in morbida pelle con fibbia ardiglione. Bulova Aerojet è alimentato da un movimento automatico giapponese (di produzione Citizen) ed è disponibile nelle versioni con quadrante nero, grigio e bianco con inserti oro, piccola finestra sul quadrante e fondello trasparente.

Tissot PRX Automatico

Tissot PRX automatico con movimento Powermatic 80 costa meno di 500 euro in offerta, un prezzo davvero interessante per questo modello. Tissot PRX non ha ormai più bisogno di presentazioni: si tratta di un orologio con bracciale integrato e cassa in acciaio con lavorazione lucida e satinata, con quadrante disponibile in vari colori tra cui verde scuro, nero, blu e ghiaccio. L'orologio è alimentato dal movimento Powermatic 80 di Swatch con riserva di carica 80 ore.

Orient Bambino V4

Bonus: Tudor 1926

Orient Bambino V4, ora in offerta a meno di 200 euro. Orologio automatico con calibro di manifattura giapponese proprietario di Orient, cassa in acciaio PVD oro, cinturino in pelle e quadrante verde intenso. Orient Bambino V4 è semplicemente irresistibile a questo prezzo, sopratutto se state cercando un dress watch da indossare con un abito sartoriale o un completo elegante.

Lo mettiamo come bonus perché non è economico in senso assoluto dal momento che il prezzo di listino parte da 1910 euro. Eppure Tudor 1926 li merita tutti, non solo è l'orologio più economico di Tudor (ecco altri orologi Tudor con un buon rapporto qualità prezzo) ma è anche uno dei più interessanti in assoluto in questa fascia di prezzo, sotto i 2.000 euro. Un orologio con quadrante nero, argento o bianco, con lancette in acciaio, oro blu, design elegante e raffinato che guarda al passato e doppia scelta bracciale in pelle o cinturino in acciaio.