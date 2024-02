Quali sono i migliori orologi italiani? 5 marche made in Italy che ti piaceranno di sicuro

Quando si parla di migliori orologi italiani solitamente si citano sempre i soliti marchi tra cui Panerai (che però non è più di proprietà italiana da ormai moltissimi anni), Locman, Lorenz e pochi altri. Ci sono però tanti brand di orologi made in Italy che potrebbero regalarvi grandi soddisfazioni, come quelli che vi stiamo per elencare.

Philip Watch

Philip Watch è un marchio storico che oggi appartiene al gruppo Morellato, tuttavia molti ignorano la natura italiana del brand. Philip Watch nasce a Napoli nel 1858 e ancora oggi continua la sua storia nel segno della tradizione, producendo orologi da uomo e da donna solo tempo o con complicazioni, in acciaio e materiali preziosi. Iconici i modelli della collezione Caribe che presentano un design senza tempo, in catalogo troviamo anche cronografi sportivi e dress watch più eleganti.

Venezianico

Marchio giovanissimo con sede a San Donà di Piave, il brand Venezianico (conosciuto inizialmente come Meccaniche Veneziane) è in continua espansione e i suoi orologi stanno riscuotendo notevole successo non solo sul mercato italiano ma anche all'estero. I modelli Nereide e Redentore sono già dei classici dell'orologeria made in Italy.

U-Boat

U-Boat by Italo Fontana nasce in Toscana, in provincia di Lucca e propone orologi di manifattura ad un prezzo concorrenziale. Interessante la collezione Capsoil che si caratterizza per la presenza di liquido oleoso che scorre nel quadrante, aggiungendo profondità al dial e creando un bellissimo effetto visivo per le lancette. U-Boat produce anche accessori come cinturini, bracciali, penne e portachiavi.

Anonimo

Design italiano e tecnologia svizzera si fondono nel brand Anonimo Watches e non è un caso. Il brand nasce a Firenze nel 1997 per poi spostarsi a Le Locle, tempio dell'orologeria svizzera. Oggi Anonimo propone orologi dal design sportivo o dall'impronta militare, con una qualità elevata per quanto riguarda non solo il design delle casse e dei quadranti ma anche i materiali, di altissimo livello.

echo/neutra

Microbrand italiano che negli ultimi anni sta crescendo enormemente grazie al lavoro dei due fondatori Cristiano Quaglia e Nicola Callegaro, impegnati in prima linea nel design, nella produzione e nel marketing. Particolarmente interessanti i modelli della collezione Cortina 1956 che rimandano a design vintage e classici ma sul sito di echo/neutra trovate una vasta gamma di orologi per tutti i gusti.