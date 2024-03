Migliori orologi Hamilton che potete comprare su eBay ad un buon prezzo

Hamilton è una delle migliori marche di orologi da uomo, se siete in cerca di un buon affare potreste pensare di cercare su eBay, dove molti orologi Hamilton al quarzo e automatici vengono venduti con formula compralo subito ad un prezzo conveniente. Eccone tre che dovreste tenere in considerazione per la vostra collezione.

Hamilton Khaki Field H68411533

Hamilton Jazzmaster Seaview H37551141

Hamilton Jazzmaster Gent H32451142

Bastanoper questo Hamilton Khaki Field al quarzo con quadrante nero e cinturino in pelle marrone.La cassa in acciaio è da 38 millimetri, il cristallo è zaffiro e l'orologio è impermeabile fino a 10 bar (100 metri), il venditore fornisce anche la scatola originale e sottolinea come l'orologio sia nuovo e mai indossato con i propri cartellini originali ancora attaccati. Hamilton Khaki Field in offerta Anche in questo caso parliamo di un Hamilton al quarzo ma di altissima qualità, un orologio con, quadrante e ghiera blu con indici bianchi.Il fondello è a vite, il vetro zaffiro e non manca la funzione giorno e data. Il prezzo? 289 euro con opzione compralo subito. Hamilton Jazzmaster Seaview scontato con cassa in acciaio da 40mm, vetro zaffiro e quadrante blu, un design sobrio ed elegante per chi vuole essere sempre discreto in ogni situazione.Orologio nuovo mai indossato con etichetta, pellicole, manuale di istruzioni, scatola e garanzia 2 anni. Il prezzo? 350 euro con opzione compralo subito. Hamilton Jazzmaster Gent al miglior prezzo : tutti i prezzi sono validi al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni indipendenti dalla nostra volontà. Tutte le foto sono tratte dalle relative inserzioni su eBay e sono quindi di proprietà dei rispettivi venditori.