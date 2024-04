Migliori orologi Citizen che non sapete di volere: design elegantissimo e prezzo onesto

Gli orologi Citizen da uomo sono celebri per la loro estrema affidabilità e per un design senza tempo. Oltre a tanti modelli sportivi con bracciale in acciaio in catalogo si trovano anche orologi eleganti e raffinati con prezzi a partire da meno di 100 euro.

Citizen 32022708

Citizen BF2011-01EE

Citizen Eco Drive 32023842

Citizen Tsuyosa NJ0154-80H

Citizen BI5070-57L

con calendario giorno e data. Cassa in acciaio da 40mm colore argento, quadrante blu e cinturino in pelle nera, per un orologio dal look elegante e che non stanca mai.L'orologio è impermeabile fino a 5 bar, ridotto il peso, di soli 63 grammi. VAI SUBITO ALL'OFFERTA Cassa in acciaio da 41 millimetri, quadrante nero e cinturino in pelle abbinato dello stesso colore.e la lavorazione sul quadrante è tipica di orologi di fascia superiore, stupisce e conquista. Il movimento è al quarzo... ma a meno di 80 euro è difficile pretendere di più.: un orologio alla moda con cinturino in pelle marrone e fibbia ad ardiglione color oro che riprende il trattamento PVD della cassa in acciaio da 42mm. Il quadrante bianco con lancette e indici color oro è un vero tocco di classe, così come il movimento Eco Drive a carica solare... per un orologio dall'autonomia infinita. VAI SUBITO ALL'OFFERTA E' vero, lo Tsuyosa di Citizen non è un dress watch bensì un orologio sportivo elegante, tuttavia non potevamo non inserirlo nella nostra selezione,. Il bracciale a due toni si fonde con la cassa in acciaio con quadrante grigio soleil, che cambia colore alla luce del sole. Il meccanismo è automatico, il fondello a vista, il vetro in zaffiro per una protezione maggior da piccoli urti e cadute accidentali. VAI SUBITO ALL'OFFERTA Orologio dal design iconico, semplice e raffinato. La cassa in acciaio da 40 millimetri con quadrante blu profondo si unisce ad un bracciale a maglie piatte che non passa inosservato. Non manca il calendario (solo data) a, il movimento è al quarzo, la resistenza all'acqua è garantita fino a 50 metri.

