Migliori orologi con cinturino in pelle: eleganti e di classe senza spendere troppo

State cercando un orologio elegante con cinturino in pelle ma non volete svenarvi? State tranquilli perché veniamo subito in vostro soccorso proponendovi una selezione dei migliori orologi con cinturino in pelle e similpelle che potete trovare su Amazon a prezzi contenuti. Orologi di qualità, eleganti e raffinati per tutte le tasche.

Festina Orologio con Cinturino in Pelle F20248/2

Bastano 69 euro per comprare questo orologio Festina con bracciale marrone in pelle di vitello, movimento al quarzo, cassa in acciaio da 36mm e resistenza all'acqua fino a 30 metri. Un quadrante pulito ed elegante con dettagli color oro o argento, disponibile anche in versione con cinturino nero allo stesso prezzo. Un classico per ogni età, un dress watch economico ma che non vi deluderà.

Bulova Orologio Automatico Uomo con Cinturino in Pelle 98A187

Cassa tonda da 41 millimetri in acciaio con quadrante grigio e vetro minerale, cinturino in pelle nera con fibbia in acciaio e movimento automatico 21 rubini visibile grazie alle finestra sul quadrante e al fondello trasparente. Questo orologio Bulova è un perfetto incrocio tra orologio elegante e sportivo, ad un prezzo davvero contenuto: costa 251 euro su Amazon.

Casio Orologio Elegante MTP-V001GL-1B

Classico e super economico: questo Casio con cinturino in pelle costa 35 euro e si presenta con una cassa in ottone PVD oro da 42 millimetri, cinturino in pelle marrone, vetro minerale e movimento al quarzo giapponese estremamente affidabile. A questo prezzo è impossibile chiedere di più.

Bulova Classic Automatic

Un dress watch puro con cinturino in pelle nera, cassa in acciaio 41 mm con PVD oro rosa, vetro minerale, fondello a vista e resistenza all'acqua fino a 30 metri, il tutto in un peso di soli 150 grammi. Questo modello classico automatico di Bulova costa 208 euro

Orient Open Heart

Orologio con cassa in acciaio da 43 millimetri, quadrante blu con numeri romani e cinturino blu in pelle, resistenza all'acqua fino a 50 metri e movimento automatico Orient F6T22 con 22 rubini. La grande qualità Orient ad un prezzo super di 183 euro.