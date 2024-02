Migliori orologi sotto i 500 euro da comprare nel 2024: i più belli a un ottimo prezzo

Volete comprare un nuovo orologio ma non avete un grande budget? Recentemente vi abbiamo consigliato i migliori orologi di lusso a meno di 2.000 euro ma se volete spendere me non disperate, vi aiutiamo noi con cinque orologi di alta qualità a meno di 500 euro.

Citizen Tsuyosa

Cassa in acciaio da 40 millimetri, bracciale integrato, corona a vite a ore 4, resistente all'acqua fino a 50 metri, fondello a vista e movimento meccanico con riserva di carica di 40 ore. Sono queste le caratteristiche di Citizen Tsuyosa, orologio automatico che sta riscuotendo un grandissimo successo in Italia e non solo. Quadrante disponibile nei colori nero, bianco, giallo, turchese, verde, blu e grigio scuro. Il prezzo? 289 euro per la versione in acciaio, 299 per la versione bicolore acciaio e PVD oro. Un must!

Bulova Octagon Chronograph

Tissot PRX

Un orologio cronografico con cassa da 44mm e braccia in acciaio, movimento proprietario 262 kHz Precisionist e resistenza all'acqua fino a 10 bar.La cassa ottagonale si integra alla perfezione con il bracciale dal design unico e ricercato. Costa 459 euro nelle versioni con quadrante bianco, verde o nero. Sportivo senza pari.Da orologio tributo ad un mito degli anni '70, PRX è diventata una vera e propria famiglia di segnatempo con vari modelli.Cassa in acciaio satinato e bracciale integrato con lavorazione lucida e satinata sono i punti di forza di Tissot PRX, orologio che si contraddistingue anche per: blu soleil, nero, turchese, verde, argento e tanti altri colori.

I prezzi partono da 395 euro per il modello al quarzo nelle versioni 35mm e 40mm, disponibile anche in versione PVD oro al quarzo da 475 euro.

Venezianico Redentore Laguna

Philip Watch Caribe

Brand italiano relativamente giovane,Un orologio con un design ispirato alla Basilica del Redentore dell'architetto veneziano Andrea Palladio, equipaggiato con cassa da 36 millimetri in acciaio 316L, dial con finitura Clous de Paris, movimento automatico Seiko NH35A (basico, ma affidabile) e vetro zaffiro con trattamento antiriflesso. Il cinturino è in pelle made in Italy.La collezione Caribe di Philip Watch si compone dicon casse tonde, lunetta zigrinata, bracciali simil oyster e jubilee, con quadranti in vari colori (bianco, nero, argento, salmone e tanti altri) e misure declinate per polsi maschili e femminili.I prezzi partono da 399 euro per i modelli al quarzo.