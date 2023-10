Migliori orologi: 5 G-Shock economici con un design bello e colorato

I G-Shock sono un vero cult dell'orologeria giapponese: sin dai primi anni '80 la linea di orologi Casio ha conquistato musicisti, attori, sportivi, scrittori e personaggi del mondo dello spettacolo. Volete sapere quali sono i migliori G-Shock? Ve ne proponiamo 5 a meno di 200 euro, con un design bello, colorato e di tendenza. imperdibili!

G-Shock DW-B5600SF-7 104 euro

: i link alle pagine di Amazon.it riportati qui di seguito sono tracciati, questo vuol dire che per ogni acquisto effettuato riceveremo una piccola percentuale sulla vendita.

Un classico, con cassa rettangolare in resina resistente agli urti, cinturino flessibile in resina e quadrante digitale con retroilluminazione bianca a LED, il tutto con un peso di appena 53 grammi e impermeabilità garantita fino 20bar (circa 200 metri). Oltre a mostrare l'ora, G-Shock DW-B5600SF-7 permette di vedere i fusi orari di 38 diversi paesi, impostare una sveglia e un timer con conto alla rovescia. Un vero mito, con un design intramontabile e una colorazione total white che non vi farà passare inosservati. G-Shock DW-B5600SF-7 costa 104 euro su Amazon.

Casio G-Shock DW-6940RX-7 159 euro

Questo modello è stato realizzato in occasione del quarantesimo anniversario di G-Shock come parte della collezione Clear Remix nata per reinterpretare design e modelli classici della serie. E ci riesce molto bene grazie ad una cassa trasparente in fibra di vetro e cinturino in resina abbinato. Lo schermo LCD permette di vedere il circuito stampato e nasconde un piccolo segreto, ovvero quattro stelle incise sul vetro, una per ogni decade della linea G-Shock. Un design che osa e conquista. Su Amazon costa 159 euro.

G-Shock GMA-S2100BS-7A 88.90 euro

Un orologio dai colori brillanti per chi porta l'estate nel cuore. G-Shock GMA-S2100BS-7A Bright Summer costa 88.90 euro su Amazon e presenta una cassa ottagonale dominata da colori freschi come lime, arancio, viola e azzurro, per una vera esplosione di colori. Se volete ravvivare le grigie giornate autunnali, questo è il G-Shock giusto per voi.

Casio G-Shock GA-B2100C-9A 134 euro

Se vi piace stupire, GA-B2100C-9A fa proprio al caso vostro grazie ad una cassa ottaginale in resina di colore giallo accesso e cinturino della stessa tonalità. Questo modello (in offerta su Amazon.it a 134 euro) è alimentato dalla tecnologia Tough Solar, un piccolo pannello solare fornisce all'orologio tutta l'energia necessaria, inoltre la connessione con l'app G-Shock permette di regolare l'ora, aggiungere promemoria e di attivare la funzione trova orologio, per non perdere mai il proprio G-Shock.

G-Shock GBD-200UU-1 123 euro

G-Shock GBD-200UU-1 (lo trovate su Amazon a 123 euro) è pensato per gli sportivi e gli avventurieri alla ricerca di un orologio robusto e pratico da usare anche nelle situazioni più estreme. Impermeabile fino a 20 bar, con cassa in resina resistente agli urti e schermo ben visibile al buio, questo modello disponibile di numerose funzioni per la corsa e l'allenamento come la visualizzazione della distanza percorsa, la velocità media, i tempi sul giro e le calorie bruciate, il tutto in un peso di soli 58 grammi.