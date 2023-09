Le migliori mostre di settembre 2023: da Andy Warhol a Edgar Degas

Dopo un periodo estivo segnato dalla restituzione di sette opere d'arte all'Italia da parte del Museo del Louvre francese, ecco che, con l'avvicinarsi dell'autunno, ripartono le grandi mostre artistiche anche nel Bel Paese. Il mese di settembre, in particolare, sarà denso di esposizioni ed eventi imperdibili: ecco i principali.



Si parte il 3 settembre, con l'inaugurazione della mostra Warhol's World, a Mantova Arte e Design. La galleria della città lombarda ospiterà un centinaio di opere e di fotografie originali di Andy Warhol, con un percorso pensato per condurre gli spettatori alla scoperta dell'iconico stile dell'artista americano. L'esposizione, inoltre, presenterà alcuni degli strumenti utilizzati da Andy Warhol per la realizzazione dei suoi capolavori. Warhol's World sarà visitabile fino al 28 settembre.



Il 7 settembre sarà invece la volta dell'esposizione Vivian Maier. Anthology, dedicata alla grande fotografa del XX-XXI secolo. La mostra comprende circa 150 fotogrammi e super8 realizzati da Maier, una delle esponenti più importanti del movimento della street photography. L'esposizione si tiene a Bologna, nella cornice di Palazzo Pallavicini, e si concluderà il 28 gennaio 2024.



Dal 14 settembre al 14 gennaio, il Pirelli HangarBicocca ospiterà la mostra personale di Thao Nguyen Phan, una delle artiste vietnamite più in voga nella scena globale contemporanea. Oltre alla cornice d'eccezione - una delle location artistiche di maggior prestigio a Milano e in Italia - la mostra vanta un approccio multimediale che passa dal disegno al video e dalla pittura alle installazioni fisiche per esprimere il poliedrico approccio creativo dell'artista vietnamita, che riceve così la sua prima personale in Italia.



Spostandoci più sul classico, il 16 settembre sarà il giorno dell'inaugurazione dell'esposizione Edgar Degas e i suoi amici, che si terrà fino al 7 gennaio nella cornice di Palazzo della Rosa Prati a Parma. L'esibizione è un vero e proprio inno all'impressionismo: al centro ci sono ovviamente le opere di Edgar Degas, tra cui spiccano le sue famosissime ballerine, ma verrà dedicato ampio spazio anche a diversi autori minori del movimento impressionista, come la pittrice Berthe Morisot, l'italiano Giuseppe De Nittis e i maestri francesi Pierre-Auguste Renoir e Édouard Manet.



Parte il 29 settembre all'Accademia Carrara di Bergamo l'ultima mostra di "Bergamo e Brescia Capitali della Cultura 2023", intitolata "Tutta in voi la luce mia. Pittura di storia e melodramma". L'esibizione ripercorre la parabola del melodramma e del romanzo storico tra i secoli XVIII e XIX, con una serie di grandi capolavori della pittura storica di artisti quali Domenico Induno, Francesco Coghetti, Michelangelo Grigoletti e, soprattutto, Francesco Hayez.



Dal 30 settembre fino al 13 febbraio 2024, la cornice del MUVE di Mestre ospita la mostra Marc Chagall. Il Colore dei Sogni, dedicata al grande pittore d'avanguardia russo-francese e di origini ebraiche. La mostra parte dall'opera "Rabbino di Vitebsk, 1914 - 1922" e vuole indagare lo stile rivoluzionario, onirico e trionfale dell'artista. Oltre a Chagall, le sei sezioni della mostra ospiteranno anche autori del calibro di Odilon Redon, Cesare Laurenti, Adolfo Wildt e Max Ernst.