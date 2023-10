Le migliori mostre di ottobre 2023: un mese ricco di eventi!

Dopo avervi svelato le migliori mostre di settembre 2023, vi raccontiamo oggi i migliori eventi in arrivo a ottobre 2023 per gli amanti dell'arte. Come da tradizione, il periodo autunnale e quello invernale saranno i più densi di mostre ed esposizioni di tutto l'anno, con una pletora di proposte di ogni tipo in partenza già a inizio ottobre.



Si parte il 5 ottobre, con l'esposizione biografica "Morandi 1890-1964", ospitata dalla cornice di Palazzo Reale a Milano. La mostra si configura come la più completa retrospettiva di sempre su Giorgio Morandi, considerato uno dei maggiori pittori del Novecento italiano. In totale, a Milano saranno esposte ben 120 opere di Morandi, prodotte nel lunghissimo lasso di tempo tra il 1913 e il 1963: un'occasione perfetta per scoprire uno dei padri dell'arte contemporanea in Italia.



Doppio appuntamento per gli amanti dell'arte contemporanea il 7 ottobre. Partiranno infatti due mostre dedicate ad Anish Kapoor e William Kentridge, due dei nomi più importanti del panorama artistico attuale: la prima si terrà nella prestigiosa cornice di Palazzo Strozzi, a Firenze, mentre la seconda ha come location Palazzo Branciforte, a Palermo. Se ancora non conoscete i due artisti, le esposizioni vi permetteranno di entrare a contatto con il loro personalissimo stile. Al contrario, se già avete ammirato le loro opere, le mostre vi permetteranno di approfondire la conoscenza di due dei maestri dell'arte contemporanea su scala mondiale.



Amanti del cinema, a raccolta! Dal 10 ottobre, infatti, il Museo del Cinema di Torino ospita la mostra "Il mondo di Tim Burton", interamente dedicata al poliedrico registra dietro a titoli come Edward Mani di Forbice, The Nightmare Before Christmas e Frankenweenie. Tra le opere in mostra abbiamo disegni e bozzetti originali del regista, che ne mettono in luce il distintivo stile trasposto anche dietro la macchina da presa.



La mostra più importante del mese (se non dell'intero 2023) è però senza dubbio l'esposizione interamente dedicata a El Greco in partenza l'11 ottobre a Palazzo Reale, a Milano. L'evento porta in Italia la bellezza di 40 opere dell'enigmatico maestro greco naturalizzato spagnolo, proponendosi come un'occasione unica per la scoperta da parte del pubblico italiano di uno dei più grandi esponenti dell'arte europea del tardo Cinquecento.



Il 14 ottobre è invece la volta di Marcel Duchamp e la seduzione della copia: la mostra si terrà presso la collezione Peggy Guggenheim di Venezia e sarà curata dallo studioso indipendente Paul B. Franklin. Duchamp è unanimemente considerato uno dei più importanti artisti della corrente surrealista: le 60 opere messe in mostra a Venezia, insomma, rappresentano alcuni dei capisaldi dell'arte del Novecento!



Infine, parte il 25 ottobre al MUDEC di Milano l'esposizione Rodin e la Danza, con 60 opere di Francois-Auguste-René Rodin, universalmente considerato il padre della scultura contemporanea. La mostra, realizzata in collaborazione con il Museo Rodin di Parigi, permette di seguire la vita e l'evoluzione artistica del poliedrico autore francese, focalizzandosi in particolare sul tema della danza e dei corpi in movimento.