Le migliori mostre di novembre 2023: dagli impressionisti a Botero

È già passato un mese dal consueto appuntamento con le migliori mostre artistiche del mese secondo noi di Everyeye. Dopo un ottobre decisamente "caldo", il mese di novembre sarà relativamente tranquillo per gli appassionati d'arte italiani: oltre a recuperare le mostre che vi siete persi a ottobre, ecco le migliori nuove aperture!



La prima settimana di ottobre sarà all'insegna della tranquillità: il nostro consiglio è quello di usarla per recuperare la mostra su El Greco a Milano o l'esposizione dedicata a Goya, che ha aperto i battenti proprio a fine ottobre, sempre a Milano. L'8 novembre, però, aprirà a Trieste la mostra su Antonio Ligabue: considerato tra i Maestri dell'arte italiana del secolo scorso, Ligabue verrà omaggiato con una mostra biografica da oltre sessanta opere, che resterà aperta fino ad aprile 2024. Un appuntamento imprescindibile, specie se avete amato Volevo Nascondermi, il film biografico su Ligabue con Elio Germano approdato al cinema nel 2020.



L'11 novembre, invece, gli impressionisti sbarcano a Napoli, nel contesto della Chiesa di Pietrasanta. La mostra, intitolata "Impressionisti a Napoli", è incentrata sugli artisti che hanno partecipato alle otto mostre "ufficiali" del movimento, ed è co-curata anche da Vittorio Sgarbi. Tra gli autori di cui potrete apprezzare le opere nella città partenopea abbiamo Toulouse-Lautrec, Renoir, Monet, Degas, Cezanne, Gauguin e Pissarro, ma anche nomi meno conosciuti come Bonnard, Corot e Daubigny.



Il 14 novembre, un salto fino a Roma e uno indietro nel tempo fino al XVI-XVII secolo ci permettono di approdare alla mostra "Il tocco di Pigmalione. Rubens e la scultura a Roma", che sarà visitabile a Galleria Borghese fino al 18 febbraio 2024. La mostra si incentra sul rapporto tra il Maestro olandese Pieter Paul Rubens e la scultura romana, nonché tra l'arte di Rubens stesso e dei suoi contemporanei fiamminghi e italiani.



Due soli giorni dopo, il 16 novembre, sarà la volta di "Artemisia Gentileschi. Coraggio e Passione": la mostra dedicata alla più nota pittrice italiana del tardo Rinascimento si terrà a Palazzo Ducale, a Genova, e si concluderà il 1° aprile 2024. La mostra comprende 50 capolavori di Gentileschi, strutturati secondo un'alternanza biografica e tematica, mentre il suo scopo è quello di delineare un chiaro ritratto della personalità dell'artista.



Infine, il 23 novembre si torna a Milano, perché al Museo della Pernanente sbarca la prima mostra postuma di Fernando Botero. Il pittore colombiano, mancato il 15 settembre scorso, non ha certo bisogno di presentazioni: quella in partenza a fine novembre a Milano è una mostra che rappresenta a tutti gli effetti il testamento spirituale dell'autore, con ben 27 olii e 33 penne su carta tematizzate nel racconto della Via Crucis e della Passione di Cristo, tutte realizzate tra il 2010 e il 2011.