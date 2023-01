Queste sono le migliori gelaterie italiane secondo Gambero Rosso

Questa non è certamente la stagione ideale per gustarsi un buon gelato ma, quando si parla di dolci, le eccezioni si possono sempre fare. Volete qualche cono particolare? Allora potrebbe essere ideale puntare alle migliori gelaterie d’Italia secondo Gambero Rosso.

In occasione del Sigep è stata presentata la settima edizione della guida Gelaterie d'Italia di Gambero Rosso, nella quale sono stati premiati i migliori gelatieri del Belpaese, distintisi nel corso del 2022 per esperimenti come infusioni di tè e fiori nel gelato, o anche di verdure ed erbe come lattuga, cicoria e rose.

Ad aggiudicarsi il Premio Innovazione è stata Iceteam 197 – Cattabriga, che si è fatta notare per il lavoro sulla ricerca sul prodotto gelato e sui contenitori, puntando all’ecosostenibilità: “Sostenibilità ambientale e lavorativa. Mi spiego: con i nostri nuovi macchinari ibridi, dove è il gelatiere a decidere se la macchina lavora ad acqua o ad aria, c'è un risparmio notevole di acqua, si risparmia l'80% di acqua a fronte di un 3% di energia in più. Per fare un esempio concreto, se con una macchina canonica per produrre 4 chili di gelato ci vogliono 30 litri di acqua, con una macchina ibrida ce ne vogliono 4”, spiega il business director Giovanni Galli. Il tutto non snatura comunque l’identità del gelatiere, che continua a puntare sull’alta qualità.

Il premio Gelatiere Emergente va ad Alessandro Cesari di Sablè Gelato a Bologna, i cui gelati non utilizzano né addensanti né emulsionanti, ma solo materie prime delle quali Alessandro conosce la storia e i produttori. Non manca spazio alla sperimentazione con alcolici, estrazioni di fiori e brioche da riempire con l’amatissimo gelato. Il Miglior Gelato al Cioccolato è invece di Stefano Ferrara Gelato Lab di Roma, specializzatosi nel controllo di zuccheri aggiunti e nelle tecniche di creazione dei sorbetti al cioccolato da cacao monorigine.

Infine, il Premio per la Valorizzazione delle Produzioni Locali va alla gelateria Tonka di Aprilia, che conta sulle partnership con Ape d’Oro, realtà locale che porta all’unione di diverse tipologie di miele unite con il gelato, e di Bufalo Gin, distillato del territorio pontino utilizzato a Tonka come ingrediente per i gelati.

Ma i Tre Coni, sinonimo di eccellenza nella gelateria, vanno a molte altre realtà, dalle Officine del gusto in Basilicata, a Pignola, al Timballo di Udine, in Friuli-Venezia Giulia. Per la lista completa vi rimandiamo alla guida Gelaterie d’Italia del Gambero Rosso.

Parlando sempre di dolci, sapevate che l’Italia è arrivata terza alla Coppa del Mondo di Pasticceria 2023?