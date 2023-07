I migliori food truck del Gambero Rosso in Emilia-Romagna

Il Gambero Rosso ha lanciato l’edizione 2024 della sua famosa Guida Street Food, occasione ghiotta per noi (letteralmente) per iniziare un viaggio gastronomico capace di abbracciare le diverse regioni italiane. Abbiamo già visto quali sono i migliori food truck della Lombardia, oggi è il momento di andare in Emilia-Romagna.

Si parte da Gusto Parma, con il food truck Carretto e la roulotte Gustolòtta. Paola e Maurizio sono i titolari di questi mezzi che diffondono i sapori dell’autentica tradizione parmigiana: si va dagli anolini in brodo all’hamburger di strolghino, passando per la classica vècia col pist (la “vecchia” di cavallo) allo gnocco fritto (chiamato anche torta fritta). Per i più golosi ci sono le focaccione e le torte della zia Bice. Difficile dirvi con precisione dove siano i mezzi di Gusto Parma in questo momento, sulla loro pagina Facebook però trovate aggiornamenti costanti.

Passiamo così a [Ciccio’s Smoke and Bbq](www.cicciossmoke.it), un nome che è tutto un programma. Domenico rappresenta la quarta generazione di una famiglia di macellai, grande appassionato della cultura bbq americana. Presso il suo food truck è possibile gustare dalla tomahawk steak ai cevapcici croati. La posizione del suo mezzo si può trovare su Facebook grazie ad aggiornamenti continui.

Imperdibile poi in provincia di Piacenza il Bataröad, un’Ape Car bianca e nera che - come già vi suggerisce il nome - serve i batarö, le cialde croccanti e leggere della tradizione piacentina. Solitamente vengono farcite con salumi locali, è però possibile gustarle in diverse varianti. Le posizioni del Bataröad si trovano sulla pagina Facebook del mezzo, oppure potete telefonare al +393299488576.

Continuiamo il nostro viaggio con l’Osteria Argentina, che in qualche modo fonde la tradizione romagnola a quella Argentina. Presso questo food truck è possibile trovare dell’ottima Picanha in salsa chimichurri, ma anche carni allevate in Romagna e piatti tipici di ogni tipo. Per i più pigri, il food truck svolge anche servizio a domicilio.

Il Beestrò si fa solitamente trovare al Beky Bay di Bellaria-Igea Marina, non è raro però avvistarlo presso eventi in giro per tutta Italia. Serve panini con carni cotte al barbecue e street food romagnolo di mare. La stessa gestione offre anche un locale “stanziale” chiamato Arde, una smokehouse che si trova in viale Nazario Sauro a Cervia.

Chiudiamo così il nostro viaggio in Emilia-Romagna con Mò che Tigelle, un furgoncino di colore giallo “modenese fino al midollo”. Si può trovare in tutta l’Emilia-Romagna ma non solo, serve crescentine (altro nome per indicare le mitiche tigelle) realizzate con impasto tradizionale o con farina di farro biologica. Diverse le farciture a disposizione, come quella al pesto di lardo condito con rosmarino, aglio e sale, la pancetta arrotolata, abbinata con Parmigiano Reggiano Dop e Aceto Balsamico di Modena Igp.