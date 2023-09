Quali sono le migliori focacce al mondo? Quella italiana è lontana dal podio!

Dopo avervi svelato quali sono i migliori piatti di pasta al mondo, arriva oggi un'altra classifica destinata inevitabilmente a far discutere. Tra le migliori focacce del pianeta, infatti, la focaccia italiana è solo in nona posizione, superata da diversi piatti provenienti dall'Asia.

Ebbene sì: stando a quanto riporta Taste Atlas, la focaccia italiana si posiziona solo nona nella classifica dei migliori flatbread al mondo. Settima posizione per la focaccia barese, però: la versione pugliese della focaccia, che solitamente utilizza un impasto che comprende farina, semolino e patate e che arriva con un condimento di pomodori e olive, sembra essere mediamente più amata della variante "nazionale".



Al quinto posto della classifica troviamo la piadina romagnola, la cui posizione potrebbe facilmente innescare una faida tra le due regioni sulle sponde dell'Adriatico. Certo, quando si parla di focacce la piadina non è certamente il primo alimento che salta in mente. Tuttavia, spiega Taste Atlas, "in passato, la piadina era un piatto povero e veniva consumato in modo molto diverso da oggi, senza farciture: era chiamata il pane della povertà, della libertà e dell'umanità".



Ma allora, quali sono le focacce sul podio della classifica mondiale? Inaspettatamente, è il pane indiano, anche noto come Naan, a spopolare tra i lettori di Taste Atlas: il Naan "liscio", quello cotto nel forno Tandoori e basato su un impasto di farina, lievito, uova e latte, si trova in quarta posizione, mentre il Butter Garlic Naan, una delle versioni della pietanza più amate anche in occidente per il suo sapore speziato, è addirittura in seconda posizione tra le focacce più amate al mondo.



Al primo posto, invece, abbiamo il misconosciuto (almeno in Italia) Roti Canai originario della Malaysia, la cui ricetta viene però contestata dalla vicina Singapore. In questo caso, si tratta di una focaccia molto sottile, che non viene cotta in forno ma viene fritta in padella o su un wok, basata su un impasto a base di farina, acqua, uova e ghee, il tradizionale burro chiarificato del Sudest asiatico.