Le migliori destinazioni per i vostri viaggi: le mete più votate del 2024

Se il 2023 è stato l'anno di Cuba e del Vietnam, il nuovo anno si apre all'insegna di nuovi orizzonti. Finalmente è arrivato il momento più atteso dai turisti: allacciate le cinture, ecco le destinazioni più ambite del 2024 secondo Tripadvisor!

Puntuali come da tradizione, infatti, sono arrivate le destinazioni che nel nuovo anno rappresenteranno le tendenze principali del turismo internazionale o, per meglio dire, i Traveller's Choice Awards: Best of the Best, categoria Destinazioni.

Il primo posto va a Tokyo, la splendida capitale del Paese del Sol Levante che si prepara ad accogliere milioni di turisti durante il periodo della fioritura dei ciliegi. Al secondo gradino, senza spostarci troppo, troviamo la Corea del Sud con la sua perla Seoul: il centro economico del Paese è ormai tappa obbligata per tantissimi appassionati, complice la sua particolare commistione fra cucina tradizionale, templi buddhisti e vertiginosi grattacieli.

Scende al terzo posto il Vietnam, che per il secondo anno consecutivo conquista il podio e il cuore dei turisti, stavolta con Halong Bay, ma ecco la Top 25 delle destinazioni più ambite dei prossimi 12 mesi:

Tokyo, Giappone Seoul, Corea del Sud Halong Bay, Vietnam Palawan Island, Filippine Sapa, Vietnam Bogota, Colombia Pattaya, Tailandia Alajuela, Costa Rica Phnom Penh, Cambogia Kuala Lumpur, Malesia Jeju Island, Corea del Sud Viti Levu, Fiji Chennai (Madras), India Puebla, Messico Bandung, Indonesia Panama City, Panama Huaraz, Peru Nairobi, Kenya La Paz, Bolivia Port Ghalib, Egitto Brasov, Romania Manta, Ecuador Casablanca, Marocco Santiago, Cile Taipei, Taiwan

Per quanto riguarda i soli Stati Uniti, invece, lo scettro di destinazione di maggior tendenza del 2024 passa da Juneau, in Alaska, a Napa, in California, con i suoi eccezionali vigneti. Ecco la top 10 delle destinazioni di tendenza negli USA:

Napa, California St. Petersburg, Florida Marathon, Florida Brooklyn, New York Provincetown, Massachussetts West Yellowstone, Montana Homer, Alaska Eureka Springs, Arkansas Portland, Oregon Kanab, Utah

Dalle città simbolo del turismo internazionale, fino a destinazioni decisamente meno conosciute, anche quest'anno di mete da segnare sul taccuino ce ne sono tantissime. E voi, avete già scelto dove andare nel 2024?