Quali sono i migliori burger vegani in vendita al supermercato? Top 10 Gambero Rosso

Gambero Rosso ha stilato la classifica dei migliori buger vegetali in commercio. Si tratta di prodotti che da tempo trovano sempre maggior spazio nei supermercati italiani, con molti marchi già noti che si sono imposti al pubblico e altri emergenti ma ugualmente degni di nota.

La classifica vede trionfare a parimerito il miniburger agli spinaci di Kioene e il burger vegetale al pomodoro di Unconventional. Secondo posto per il mini buger bio carote, peperoni e curcuma di NaturaSì mentr chiude il podio un altro parimerito tra il burger vegetale ai funghi di Kioene e il Big bugerg di miglio bio di Mediterranea Bioveg.

Migliori burger vegetali

Miniburger L’Originale vegetale agli spinaci di Kioene/Burger vegetale al pomodoro di Unconventional Mini burger bio alle carote, peperoni e curcuma di NaturaSì Burger vegetale ai funghi di Kioene e Big burger di miglio bio Mediterranea Bioveg Burger vegetali surgelati di Esselunga Equilibra Burger di seitan biologico di Verso Natura Burger vegetali bio lenticchie rosse con zucca e cocco di Hari&Co Burger vegetali bio surgelati con semi di quinoa di Pam&Panorama Bio e Bio Burger di miglio, piselli e carote di Vivi Verde Miniburger L’Originale vegetale con broccoli e kale di Kioene Premium burger di Redefine Meat Miniburger vegetariani con carote, broccoli, bulgur e quinoa di Garden Gourmet

Come sottolinea Marco Mensurati, direttore di Gambero Rosso, quello degli alimenti pronti plant based è un settore con grande margini di miglioramento per creare qualcosa di "veramente e naturalmente buono" come alternativa ai piatti a base di carne.



Avete mai assaggiato l'hamburger di grillo? Noi sì e ne siamo rimasti piacevolmente colpiti.

