Quali sono i migliori aeroporti al mondo? In classifica anche due scali italiani

L’Airports Council International ha comunicato i risultati del sondaggio “Airport Service Quality 2022”, che annualmente rileva il grado di soddisfazione dei passeggeri in oltre 300 aeroporti sparsi a livello mondiale.

La classifica viene stilata sulla base delle risposte date dai passeggeri ad un questionario che prende ad esame oltre 30 diversi indicatori: ad avere un peso specifico importante sono i tempi di attesa ai check-in, controlli di sicurezza e consegna bagagli, oltre che la capacità di problem solving da parte del personale.

Tra le eccellenze italiane che si sono piazzate nella classifica troviamo l’aeroporto di Roma Fiumicino, a cui per il sesto anno consecutivo ACI ha assegnato il titolo di “miglior aeroporto sopra i 40 milioni di passeggeri”, “aeroporto con il personale più dedicato”, “aeroporto più gradevole” ed “aeroporto più pulito”.

Ottimi riconoscimenti anche per lo Scalo di Orio Al Serio che per il secondo anno consecutivo è stato eletto miglior aeroporto europeo nel range 5-15 milioni di passeggeri. Lo stesso scalo ha ottenuto anche il riconoscimento per l’aeroporto più gradevole nella sua categoria e quello di scalo di più agevole uso in Europa.

Due ottime notizie per gli italiani, che nel frattempo stanno anche vedendo la fine all’odissea dei passaporti che aveva attanagliato molti italiani nel corso delle scorse settimane.