La migliori acque minerali in bottiglia: la classifica di Gambero Rosso

Gli assaggiatori de Il Gambero Rosso hanno testato 46 marchi di acqua minerale leggera tra le più vendute nei supermercati per stilare una classifica delle migliori bottiglie in termini di gusto, leggerezza ed armonia.

Il blind test è stato sintenizzato in uno schema che prevede una valutazione in gocce per leggerezza, complessità, pulizia, armonia e piacevolezza. Nell’analisi viene evidenziato il fatto che tutte le acque minerali sono italiane tranne due, Evian e la microfiltrata Fiji. All’appello mancano Panna e San Pellegrino in quanto sponsor di Gambero Rosso, motivo per cui è stato deciso di non valutarla.

Al primo posto della classifica si è piazzata l’acqua San Bernardo, con un punteggio complessivo di 91: la bottiglietta spicca per leggerezza, pulizia, armonia e piacevolezza. Distanziata, di un solo punto (90) l’acqua Lauretana che è dietro a San Bernardo in termini di complessità (due gocce vs quattro). A chiudere il podio con 85 punti è l’acqua minerale Frarassi. La classifica completa può essere consultata direttamente attraverso la pagina dedicata sul sito di Gambero Rosso: per ciascuna tipologia d’acqua sono indicati anche i valori di Res/F, ph, sodio, calcio, magnesio, potassio, solfati, bicarbonati e conducibilità elettrica.

La degustazione ha visto la partecipazione di cinque assaggiatori, di cui un giornalista di Gambero Rosso.