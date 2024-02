Le migliori 20 spiagge del mondo: le più belle destinazioni del 2024

Se tra le mete più gettonate per i viaggi del 2024 speravate in un po' più di sabbia, siete nel posto giusto: Lonely Planet ha annunciato le sue spiagge preferite tra le oltre 100 più belle del mondo.

In totale la classifica conta 20 spiagge, dalle dorate distese di sabbia alla natura più incontaminata. Si parte dall'Australia: al primo posto c'è la spiaggia di The Pass, a Byron Bay, nel Nuovo Galles del Sud, nel punto più a Est dell'Australia, interessante per la sua natura incontaminata, dove non è raro trovare persino dei koala.

Ipanema Beach, a Rio de Janeiro, non ha certo bisogno di presentazioni: al secondo posto, l'immensa spiaggia brasiliana è tra le più apprezzate del mondo. Terzo posto per Ao Maya, in Tailandia, nota per il film The Beach con Leonardo di Caprio.

Ecco la lista completa:

The Pass, Byron Bay, New South Wales, Australia Ipanema Beach, Rio De Janeiro, Brazil Ao Maya, Ko Phi-Phi, Krabi, Thailand Mnemba Island, Zanzibar, Tanzania Sarakiniko, Milos Cyclades, Greece Chesterman Beach, Tofino, Vancouver Island, British Columbia, Canada Cabo San Juan del Guía, Parque Nacional Natural Tayrona, Colombia Anse Source d’Argent, La Digue, Seychelles Playa Balandra, La Paz BCS, México Punta Paloma, Tarifa, Cádiz, Spain Punta Rata Beach, Brela, Makarska Riviera, Croatia West Beach, Berneray, Outer Hebrides, Scotland Rauðasandur, Westfjords, Iceland Pink Beach, Padar Island, Komodo National Park, Indonesia Dueodde, Nexø, Bornholm, Denmark Keem Bay Beach, Keel, County Mayo, Ireland Ruby Beach, Olympic National Park, Washington, USA Stanhope Beach, Prince Edward Island National Park, PEI, Canada Radhanagar, Swaraj Dweep, Andaman Islands, India Pacifico Beach, Siargao, Surigao Del Norte, Philippines

Brilla il Canada, con due destinazioni. Niente Italia, ma anche l'Europa vanta qualche interessante opzione balneare, dalla Croazia alla Spagna. E voi avete già scelto dove fare il bagno nel 2024?