La vacanza per famiglie di Royal Carribean arriva su Fortnite: ecco la Icon of the Seas

La vacanza per famiglie Icon of the Seas di Royal Carribean International, è pronta ad approdare nel mondo virtuale di Fortnite. Si tratta di una prima assoluta, che permetterà a tutti gli appassionati di tuffarsi nella prima reinterpretazione digitale della Hide ’N’ Sea.

La nuova aggiunta al metaverso rappresenta una sfida unica ed è la prima avventura di questo tipo. Prima del debutto fisico previsto per gennaio 2024, i giocatori potranno vivere su Icon of the Seas e soprattutto nascondersi o cercare oggetti su Thrill Island e dentro Hideaway all’interno di Fortnite.



A disposizione ci sarà anche il più grande parco acquatico in mare, Category 6, dove si potranno cercare e raccogliere monete. All’interno di Crown’s Edge invece si potrà mettere alla prova il proprio coraggio tra percorsi a corde e skywalk. Non mancherà il minigolf Lost Dunes ed il panorama di The Hideaway Pool che come suggerisce il nome è una piscina a sfioro sospesa nel mare.



La mappa Prop Hunt potrà essere trovata attraverso il codice dell’isola 2569-9622-8657 da inserire nella schermata Discover. Non appena iniziata la partita, si avranno a disposizione 30 secondi di tempo per trasforamrsi in molti oggetti di scena, prima che i cercatori vengano a darvi la caccia attraverso Thrill Island e The Hideaway.



Come dicevamo poco sopra, la Icon salperà fisicamente a gennaio 2024, ma tramite il sito web ufficiale è già possibile prenotare la propria vacanza.